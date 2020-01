Drapet i Hov skjedde trolig med kniv

Tre av de fire personene som lørdag ble siktet i forbindelse med voldshendelsen i Hov i Søndre Land er løslatt etter avhør.

Etterforskningsleder John Eivind Mellbye.

– Vi har beslaglagt flere gjenstander, blant annet den kniven politiet antar var drapsvåpenet, sier etterforskningsleder John Eivind Mellbye.

Politiet fikk melding om den alvorlige voldshendelsen fredag. 34 år gamle Roar Engelund døde etter volden som skjedde på en institusjon i Hov i Søndre Land for pasienter med rus- og psykiatrilidelser.



Politiet skriver at etterforskningen pågår for fullt og at det har blitt gjennomført flere undersøkelser og avhør i løpet av helgen.

SPERRET AV: Et stort område ble sperret av rundt huset i Hov sentrum.

– Nekter straffskyld

Forsvarerne til tre av de fire siktede etter drapet i Hov sier til NRK at deres klienter nekter straffskyld.

En av forsvarerne, Hans Jørgen Andersen, sa til NRK sent søndag kveld at hans klient kun er siktet for vold eller medvirkning til vold, men at han forventer at siktelsen frafaller.

Han sier han heller ikke er overrasket over løslatelsen.

– Det er helt riktig etter det som har vært hans rolle i dette. Han har gitt en grundig forklaring som er sammenfallende med det han sa i avhør i går.

I en pressemelding mandag skriver politiet at én person er siktet for drapet på en mann i Hov i Søndre Land, mens tre personer er siktet for kroppskrenkelse.

– Siktelsen mot disse personene er ikke frafalt, selv om de nå er løslatt, skriver politiet.

Frode Aabak er forsvarer til mannen som er siktet for drapet, vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag formiddag. Mannen samtykker til fengslingen.

- Ut fra det han har forklart om hendelsen, så har han i samråd med meg ikke erkjent straffskyld. Han har samtykket i varetekt, og det har han gjort i lys av den alvorlige siktelsen som dette er. Sammen med hans ønske om at politiet skal få klarhet i hva som har skjedd i saken, sier Aabak til NRK.

– Konflikt under vennelag

Ifølge Jannike Kotai, som er forsvarer for en av de siktede, erkjenner hennes klient ikke straffskyld. Hun sier at hennes klient forklarte at det i utgangspunktet dreide seg om et hyggelig vennelag der det etterhvert oppstod en konflikt mellom to av dem.

– Avdøde ble stukket med en kniv, min klient ringte til ambulanse mens en annen gikk ut for å finne folk som kunne hjelpe. Det ble forsøkt livredding og så kom ambulansen, sier Kotai til NRK.

Oppland Arbeiderblad skriver at det skal ha blitt drukket alkohol forut for voldshendelsen.