Interessen for å sykle er stor, men ikke for å sykle ritt. Mange små, men også store arrangement blir nedlagt.

Leder i Norsk Sykkelrittforening Arild Salte roper et varsku:

– Jeg er veldig bekymret for idretten generelt. Når smårittene forsvinner, forsvinner også de mellomstore rittene. Det får også konsekvenser for de store rittene, sier han.

Dystre tall

For tallene er svært dystre for mange sykkelritt som i årevis var svært populære:

Så langt har 3000 meldt seg på til Birken- en foreløpig nedgang på over 80 prosent fra toppårene da rittet ble fulltegnet på sekunder.

I Stavanger hadde Nordsjørittet i år rundt 1000 deltakere . Det er en nedgang på 90 prosent fra 2010.

Til nå har Grenserittet mellom Strømstad og Halden litt over 500 påmeldte, mot sju tusen for ti år sia.

I Gudbrandsdalen har terrengrittet Furusjøen rundt foreløpig 40 påmeldte. Det samme har TransØsterdalen på Tynset.

Bekymret Birken-sjef

Nedgangen i deltakere og ritt bekymrer sjefen for Norges største terrengsykkelritt, Eirik Torbjørnsen i Birken.

– Det er svært bekymringsfullt at svært mange turrittarrangører både på landevei og i terreng sliter med rekrutteringa. Vi er avhengig av at de lykkes for at vi skal få gode deltakertall hos oss.

Han konstaterer at interessen for å sykle er stor, og mener reglene for å arrangere ritt kanskje er blitt for strenge og kompliserte:

– I dag er det et regelverk som gjør det veldig krevende planleggingsmessig og kostnadsmessig å gjennomføre. Det må endres, sier Torbjørnsen.

BEKYMRET: Birken-sjef Eirik Torbjørnsen er bekymret for sviktende deltakelse. Foto: Sindre Auståker Johansen / NRK

Et av rittene som har måtte avlyse er Hedmarksvidda Rundt i Innlandet.

De kunne ikke sette i sving et stort dugnadsapparat, men risikere at de måtte betale regninga sjøl.

Arrangør Martin Skramstad mener koronaen er en av årsakene.

– Nå skjer mange konkurranser på digitale flater.

Han peker også på en annen trend:

– Folk venter helt til det siste med å melde seg på fordi de vil se an været. Det skal være godvær og medvind. Det sliter vi litt med for vi må jo rigge et ganske stort apparat for å få til et ritt, sier Skramstad.

Er likevel optimist

Men Arild Salte i Norsk Sykkelrittforening er likevel optimist.

– Det har vel aldri vært flere syklister ute på vegene. Men de har ikke kommet inn i tralten å være med på arrangement. Vi som arrangører må rett og slett få folk tilbake igjen.

Han mener det må fokuseres mer på folkehelse og vanlige folk og ikke bare de raskeste.

– Vi må ha med bredden, du lever ikke bare av toppidrett.

Og det er lovende tegn i rekrutteringa:

– For å få flere unge opp på sykkelsetet er det viktig at sykkelskolene kommer i gang etter pandemien, sier Leder i Norges Cykleforbund Innlandet, Kjell Bjertnes.

Da sykkelskolen i Elverum startet etter å ha vært koronastengt fikk den 50 nye medlemmer.

Ungene trekker foreldrene med, og så melder de seg på sammen.

– Legg opp til at det er enkelt å være med. Men vi må regne med at det tar litt tid å bygge opp en ny slik bølge, sier Bjertnes.