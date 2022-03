Flere fjelloverganger stengt på grunn av uvær

Flere fjelloverganger i Sør-Norge er stengt på grunn av dårlig vær.

E6 over Dovrefjell ble stengt mandag morgen. Når vegen vil åpne igjen er foreløpig ikke sikkert.

Også riksveg 7 over Hardangervidda er stengt. Der ble det stengt for personbiler allerede søndag kveld, og det ble da innført kolonnekjøring for større kjøretøy. Mandag stengte de vegen helt.

– Der blir det gjort en ny vurdering klokka 19, sier trafikkoperatør Nina Heggernes i Statens vegvesen.

– Det er vanskelig å si hvor lenge det vil vare. Det kommer an på hvordan været endrer seg i fjellet. Vinden snur fort der, men vi følger med, legger hun til.

SNØFOKK: Det er sendt ut farevarsel på gult nivå i fjellet i Sør-Norge. På riksveg 7 over Hardangervidda blåses snø ut i vegbanen, og fjellovergangen holdes derfor stengt. Foto: Skjermdump / Statens Vegvesen

Kraftig snøfokk

Det er sendt ut gult farevarsel for kraftig snøfokk i fjellet i Sør-Norge, og dårlig sikt gjør kjøreforholdene svært vanskelige.

– Det har blåst kraftig i fjellet i natt. Det har vært storm og kraftige vindkast på med mellom 35 og 45 meter i sekundet, sier vakthavende meteorolog Bente Wahl.

– Det har blåst kraftig utover formiddagen også, og det blåser fortsatt liten storm flere steder, men nå er det nok på det meste.

Også fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol og fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal er stengt for trafikk.

Samtidig er det innført kolonnekjøring over Hemsedalsfjellet på riksvei 52.

SNØ I VEGBANEN: Også på fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal er det stengt for trafikk på grunn av snøfokk. Foto: Skjermdump / Statens Vegvesen

Vinden skaper problemer

Vinden skaper flere utfordringer.

I morgentimene falt et tre over fylkesveg 237 i Rendalen kommune, og vegen måtte holdes stengt. Denne vegen er åpen for trafikk igjen.

Også i Sør-Fron kommune felte vinden et tre. Det falt over en strømledning, som førte til brann i gress og lyng. Det var en stund fare for spredning til bygninger, men det meldes nå om at brannvesenet har kontroll på brannen.

UVÆR: På E6 over Dovrefjell melder Yr om vindkast på opp til 27 meter i sekundet. Foto: Skjermdump / Statens Vegvesen

Meldt bedre utover dagen

Utover kvelden er det meldt mindre vind, og ifølge Wahl vil man kunne merke bedring allerede i ettermiddag.

– Det vil gradvis minke utover ettermiddagen. Vinden dreier over mot nordvest, og da blir det sakte, men sikkert mindre, og i kveld blir det merkbar bedring.

Når de stengte vegene kan åpnes igjen er foreløpig usikkert.