Kontroll på brann på Moelv stasjon

Nødetatene fikk melding om brannen like før kl. 05.30 tirsdag morgen. Ifølge brannvesenet var det både flammer og røyk fra takkonstruksjonen på stasjonsbygningen da de kom frem til stedet.

– Det hadde potensial til å utvikle seg til noe stort, men vi klarte å hindre det, forteller utrykningsleder Henning Bjerkhagen.

Sporet ble stengt mellom nabostasjonene Brumunddal og Lillehammer. Både regiontoget mellom Trondheim og Oslo samt lokaltoget var berørt av stengingen. Like etter kl. 07 tirsdag morgen melder brannvesenet at strømmen kobles på igjen slik at togtrafikken kan gjenopptas.

– Vi stengte Dovrebanen fordi vi måtte koble ut strømmen ettersom slukningsarbeidet foregikk tett på toglinja, sier Bjerkhagen.

KONTROLL: Brannvesen fra både Moelv, Brumunddal og Gjøvik rykket ut til brannen på togstasjonen på Moelv. Foto: Mette Vollan / NRK

Brannårsak ikke kjent

Omtrent halvannen time etter at nødetatene kom frem meldte politiet at det var kontroll på brannen.

– Brannen er ikke slokket, men brannvesenet har kontroll, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt Bård Einar Hoft til NRK.

– Det jobbes fortsatt på stedet. Brannen er begrenset til den indre strukturen, opplyser Hoft.

KONTROLL: Utrykningsleder Bjerkhagen i brannvesenet sier det ikke er fare for spredning. Foto: Mette Vollan / NRK

Det skal ha vært folk inne i bygget som varslet brannvesenet om brannen etter at de kjent røyklukt.

– Vi har ikke noen klar formening om hvordan brannen startet. sier Bjerkhagen.

Det skal ikke være fare for menneskeliv. Politiet melder også at stasjonsbygningen trolig klarer seg. Brannårsaken er ikke kjent.