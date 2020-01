Dømt til tvungent psykisk helsevern i juni - nå er han siktet for drapet i Hov

Det var sist fredag at politiet fikk melding om den alvorlige voldshendelsen i Hov i Søndre Land. 34 år gamle Roar Engelund døde etter knivstikking på en institusjon for pasienter med rus- og psykiatrilidelser.

En mann i førtiårene ble mandag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Forsvarer Frode Aabak sa søndag til NRK at mannen samtykker til fengslingen.

- Ut fra det han har forklart om hendelsen, så har han i samråd med meg ikke erkjent straffskyld. Han har samtykket i varetekt, og det har han gjort i lys av den alvorlige siktelsen som dette er. Sammen med hans ønske om at politiet skal få klarhet i hva som har skjedd i saken.

Dømt for drapsforsøk

I juni 2019 ble mannen som nå er siktet for drap dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern for drapsforsøk. I dommen fra Sør-Østerdal Tingrett står det at mannen i juni 2018 stakk en kniv i ryggen på en annen mann i en bolig på østlandet.

Han ble også dømt for vold mot fire politibetjenter som kom for å arrestere ham. Mannen motsatte seg arrestasjon og kastet blant annet en stekepanne mot politifolkene.

– Politiet vil foreløpig ikke kommentere noen forhold rundt den siktede, sier påtaleansvarlig Trine Hanssen til NRK tirsdag.

I dommen fra 2019 kommer det fram at mannen hørte «stemmer i hodet» da han prøvde å drepe den andre mannen. Han var rusavhengig, og hadde slitt med psykiske problemer i en årrekke.

I følge dommen erkjente han de faktiske forhold han var siktet for, men nektet straffskyld på grunn av sin psykiske situasjon.

Dommen siterer også rapporten de sakyndige la fram i retten. Den slår fast at mannen vil ha behov for jevnlig behandling i lang tid framover. Videre heter det at mannen har «hatt voldsbefalende stemmer, noe som gir særlig økt risiko for voldshandlinger dersom disse skulle komme tilbake».

De sakkyndige la vekt på at mannen er straffedømt en rekke ganger, og at han flere ganger har fremsatt voldstrulser som han har vist at han er villig til å gjennomføre.

De anbefalte et «behandlingsforløp der han er avhengig av institusjonsbehandling for sin grunnlidelse, samt ruslidelse over lang tid».

Videre heter det i dommen at «det foreligger ingen tvil om at tiltalte var psykotisk når han forsøkte å drepe fornærmede, og han dømmes nå til overføring til tvungent psykisk helsevern».

Deretter var det Sykehuset Innlandet sin avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling på Reinsvoll som overtok ansvaret for mannen. Da drapet skjedde bodde han på institusjonen Hov Nordre som drives av Søndre Land Kommune.

Hverken Sykehuset Innlandet eller Innlandet politidistrikt vil foreløpig kommentere opplysningen om den tidligere dommen.