I alt ti personer satt på tiltalebenken i Hedmarken tingrett fra 8. september til 30. oktober i år. De var tiltalt for grove bedragerier mot banker og kredittinstitusjoner, men også for trusler og vold.

Til sammen dreier det seg om fullbyrdede bedragerier på rundt 22 millioner kroner, og forsøk på bedragerier på ytterligere rundt 40 millioner kroner.

Nå er tre av de tiltalte dømt til fengsel, mens de øvrige har fått samfunnsstraff.

Utnyttet folk med narkotikagjeld

En 44 år gammel mann, som regnes som en av tre hovedmenn i saken, er dømt til sju års fengsel. Han får også inndratt 7,3 millioner kroner.

Han er også dømt for grov hvitvasking, graverende brudd på våpenloven, kroppskrenkelse og alvorlige trusler.

BESLAG: I løpet av etterforskningen ble denne pistolen beslaglagt, sammen med telefoner og kodebrikker. Foto: Politiet

Retten har funnet det bevist at 44-åringen har vært en sentral bakmann. Sammen med en av de andre hovedtiltalte utviklet han, i følge dommen, et profesjonelt opplegg for å ta opp lån i andre personers navn.

Utdrag fra dommen:

«Han kjenner mange i narkotikamiljøet og fremstår som en rekrutterer. Han dukker opp og tilbyr personer som på ulikt vis har pådratt seg narkotikagjeld, å overta gjelden deres mot at de gir fra seg bankID-brikke og passord.

Hans omgang med våpen og uforutsigbare og truende oppførsel gjør at mange er redd for å si han imot eller ikke gjøre som han sier».

Frifinnelse og samfunnsstraff

Den andre hovedmannen, en 34-åring, er dømt til fengsel i tre år og tre måneder. Han får inndratt 7,4 millioner kroner. I følge dommen utviklet han opplegget for å ta opp lån i andres navn sammen med 44-åringen.

Den tredje som betegnes som en hovedmann, er dømt til fengsel i to år og ni måneder .

En av de ti tiltalte er frifunnet, mens de øvrige er dømt til samfunnsstraff på mellom 300 og 400 timer.

Deres rolle i saken har i hovedsak vært at de hadde narkotikagjeld og ga fra seg kodebrikke og passord for å få hjelp med gjelden, eller få den slettet.

De er dømt for medvirkning til bedrageri.

Ikke organisert kriminalitet

Påtalemyndigheten, ved statsadvokat Torbjørn Klundsæter, sier i en pressemelding at deres foreløpige reaksjon på dommer, er at de er tilfreds med at retten i all hovedsak har fulgt deres syn på saken.

LANGVARIG: Bedragerirettssaken gikk over åtte uker i Hedmarken tingrett. Foto: Linda Vespestad / NRK

Men Hedmarken tingrett har ikke dømt noen av de tiltalte for organisert kriminalitet.

– Vi tar til etterretning at retten ikke har funnet at den særlige bestemmelsen om organisert kriminell gruppe kunne brukes for bakmennene.

Påtalemyndigheten vil nå bruke ankefristen på 14 dager til å gjennomgå dommen for å ta stilling til om den bør ankes til lagmannsretten.

Slik ble det avdekket

Saken springer ut av en hendelse som fant sted 18. november 2018 på Victoria Hotell i Hamar sentrum, står det i dommen fra Hedmarken tingrett.

Politiet rykket ut til hotellet etter å ha mottatt melding om trusler mot to personer på et rom der. En av de tiltalte, som befant seg på hotellrommet, ble pågrepet, og et skytevåpen ble beslaglagt.

Spredt på rommet lå også en rekke andre gjenstander, blant annet flere kodebrikker til BankID, et kredittkort og en kortholder med bankkort tilhørende en av de andre tiltalte, samt diverse brev adressert til forskjellige personer.

Gjenstandene ble tatt i beslag, og politiet startet sin opprulling av den svært omfattende bedragerisaken.