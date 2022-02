Dokumentar om Trond Giske vises i videregående skoler

Dokumentarfilmen er regissert av Håvard Bustnes, som har fulgt Trond Giske fra han var nestleder i Norges største parti, gjennom #Metoo-oppgjøret og fram til han trakk seg fra politikken.

Nå har «Den kulturellere skolesekken» tatt filmen med inn i undervisninga. Derfor blir klasserommet bytta ut med kinosaler for flere elever ved videregående skoler i Innlandet denne uka.

– Vi tenker at tematikken er aktuell blant annet med tanke på metoo-problematikken, sier Jofrid Sørskog, som er turnéansvarlig for DKS Innlandet.

Lærer om maktfordeling

Alvar Olaussen og klassekameratene hans er blant de som har tatt plass i kinosalen. Han forteller at han ikke kjente til historien bak filmen før han fikk se den.

– Mange av de som tok Trond Giske sin side, argumenterte for at det ikke var så ille. Det har man dessverre sett en del av, at det blir bagatellisert, mener han.

Olaussen forteller at turen til kinosalen var en del av samfunnsfagundervisninga.

– Og det er jo absolutt relevant for faget. Vi lærer jo om maktfordeling, sier han.

MAKTFORDELING: Alvar Olaussen forteller at han likte filmen, og at han synes den var lærerik. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Skildrer et generasjonsskifte

Dokumentarfilmskaper Håvard Bustnes forteller at planen i utgangspunktet var å følge tett på en fremadstormende politikers veg til toppen av politikken.

Metoo-anklagene Giske fikk retta mot seg gjorde imidlertid at det ble en film om Trond Giske sin kamp for å gjenreise tilliten etter fallet.

– For meg handler dette om hvordan makt gjør blind, hvordan enkelte menn har levd i en boble der det er andre regler enn ellers i samfunnet, sier Bustnes.

GODT: Dokumentarfilmskaper Håvard Bustnes forteller at det er godt å få vist fram filmen han har arbeidet med i over tre år. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Han har arbeidet med filmen i over tre år, og sier det er godt å få dele den med publikum.

– Det er fantastisk å vise dokumentarfilm til elever. De er veldig åpne og interesserte, sier Bustnes.

Han mener filmen skildrer et generasjonsskifte, og at det kommer tydelig fram i scenene fra da AUF sin delegasjon på Trøndelag Arbeiderparti sitt fylkesårsmøte valgte å forlate salen da Trond Giske gikk på talerstolen.

– Ungdommen viser at de ikke vil finne seg i en slik type oppførsel lenger, sier han.

GÅR UT: AUF sin delegasjon på Trøndelag Ap sitt fylkesårsmøte valgte å forlate salen da Trond Giske gikk på talerstolen. Du trenger javascript for å se video. GÅR UT: AUF sin delegasjon på Trøndelag Ap sitt fylkesårsmøte valgte å forlate salen da Trond Giske gikk på talerstolen.

– Mangler viktige tilsvar

NRK har gjort gjentatte forsøk over tre dager, både via e-post, tekstmeldinger og telefon, på å få en kommentar fra Trond Giske til denne saken, men har ikke lyktes i å komme i kontakt med han.

Giske har tidligere sagt til NRK at han har sett filmen, og at han likte flere av scenene.

– Så mangler viktige tilsvar fra meg. På TV hadde det vært obligatorisk presseregel, men det gjelder visst ikke for kino-dokumentarer, sa han.

Samtidig sa Bustnes til NRK at dette ikke stemmer og at Giske har hatt mulighet til samtidig imøtegåelse.

Lærerik og viktig

Johanna Dalan Kosnes var også blant elevene som tok turen til kinosalen onsdag. Hun synes filmen var lærerik.

– Den tar oss gjennom hele saken. Det er viktig i ung alder å vite at det er viktig å si ifra om slike ting, sier hun.

KINOSALEN: Johanna Dalan Kosnes (til venstre) og klassekamerat Maya Riise var blant elevene som hadde tatt turen til kinosalen i Lillehammer for å se dokumentarfilmen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hun sier også at hun ikke har noe imot å ta turen til kinoen i skoletida.

– Det er veldig fint, fordi da får vi lært på en annen måte, sier hun og smiler.

Filmen vil vises på ordinære kinoer fra mars.