Hyttefolk på natthandel kan redde nærbutikken

Butikken i hyttekommunen Gausdal er en av åtte nærbutikker i landet som er plukket ut av Merkur, statens program for småbutikker, sitt pilotprosjekt. De får penger til å installere et system som gjør det mulig for kunder å handle etter butikkens åpningstid.

Stor økning

– Det er flest hyttefolk som handler etter stengetid. Men det er også overraskende mange folk i bygda, som sa at de ikke trodde de kom til å bruke butikken på kveldstid, som gjør det, sier daglig leder Lise Thingvald.

De åpnet den selvbetjente døgnbutikken i sommer og har som flere av de andre selvbetjente butikkene stor omsetningsøkning.

Den første døgnåpne nærbutikken ble åpnet i Hegna Landhandel i Telemark. Der så de at 20 prosent av omsetningen var på kvelden og på natta.

Lite svinn tross ingen ansatte

I de små nærbutikkene kan kunden bruke bankkortet med pinkode til å åpne dørene etter stengetid, og ta med seg de varene de trenger. Så skanner de varene og betaler med kort.

I butikklokalet er det mange videokameraer. Når en kunde kommer inn i butikken etter stengetid kan butikkeieren følge med om alt kunden tar med blir betalt.

PIN-KODE: For å komme inn må kunden bruke bankkortet sitt med pinkode. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Kall meg gjerne naiv, men jeg tror det beste om folk. Det virker som om de tar det seriøst, sier Lise Thingvald i nærbutikken på Svatsum.

Hun har ikke merka svinn etter de starta med selvbetjent butikk på kvelds og nattetid. Tvert imot merker hun en større rullering på varer, slik at de slipper at varen går ut på dato før den blir solgt.

Hun tror det, i tillegg til at de slipper å ha ansatte i butikken på kveldstid, er av grunnene til at det går så bra økonomisk.

– Det blir dyrt å ha noen på jobb i flere timer på kvelden hvis det knapt er kunder innom, sier hun.

På dagtid er de like mange ansatte i butikken som før.

Må gjøre det for å overleve

I Tufsingdal i Os i Nord-Østerdal, har nærbutikken som også er med i Merkur sitt prosjekt, åpnet nå i høst.

NATTÅPENT: Nå kan hyttefolk handle når de kommer på hytta sent på kvelden eller på natta. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Det er bare 100 innbyggere i bygda men 300 hytter. Og folk som skal til fjells kommer ofte fra steder der de er vant med at matbutikken er oppe fra tidlig morgen til sent på kvelden. Nærbutikken i Tufsingdalen stengte før klokka 17, og det er fire mil til nærmeste matbutikk.

Ofte har butikkeier Stian Slemdal venta på hyttefolket etter stengetid slik at de skal kunne få handla før de drar på hytta.

Det slipper han nå.

– Det har gått greit det, men nå kan de komme klokka elleve om kvelden og handle, sier han.

Også lokalbefolkningen setter pris på det nye tilbudet. Anne Røsten bor i Tufsingdalen og jobber i Os.

– Det at jeg kan stikke på butikken etter at jeg har kommet hjem fra jobb gjør at jeg faktisk handler her og ikke der jeg jobber, sier hun.

LETTVINT: Anne Røsten jobber i Os og bor i Tufsingdalen. Hun synes det er lettvint at hun kan handle når det passer henne når hun kommer hjem fra jobb. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Utstyret som skal til for de døgnåpne butikkene koster mellom 500 000 og 700 000 kroner. Merkur dekker 75 prosent av de kostnadene for butikkene som er plukket ut.

I Tufsingdalen har de vært så ivrige på å beholde nærbutikken sin at eiendomsselskapet, som leier ut lokalene til butikken, betaler resten av utgiftene.

– Vi ønsker å bidra slik at vi kan ha en drivverdig butikk i bygda, sier Bjørn Inge Bakken som er styreleder i Tufsingdalen eiendom.

Både innbyggere og hyttefolk er aksjonærer i eiendomsselskapet og ønsker å ha mulighet til å bruke nærbutikken.

VERDIFULLT: Tufsingdal Eiendom tok regninga for egenandelen nærbutikken måtte ut med for å bli døgnåpen. Styreleder Bjørn Inge Bakken mener det er viktig å beholde nærbutikken i bygda. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Skal sikre distriktene

– Dette er jo et tiltak som skal sikre distriktene, sier Vigdis Myhre Nesset som er prosjektleder for Merkur i Innlandet.

Hun sier de andre nærbutikkene i landet som har startet opp også merker en omsetningsøkning.

– Denne sommeren har jo vært spesiell på grunn av korona og mange nordmenn ferierte i Norge. Så jeg er spent på å se hvordan det går senere, sier Nesset om behovet for døgnåpen matbutikk.

STORT PLUSS: For daglig leder i Nærbutikken Svatsum, Lise Thingvald, er døgnåpent stort pluss. Foto: PRIVAT

For Lise Thingvald på Svatsum har det i alle fall vært et stort pluss. Men hun er klar på at hvis de hadde måtte betale kostnaden på nesten en million kroner sjøl, er hun ikke like sikker på at de hadde kunnet gjort det.