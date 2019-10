Dødsulykke på riksvei 4

Det bekrefter politiet i Innlandet til NRK.

– To biler er involvert i ulykken, og en person ble bekreftet omkommet på stedet. To er kjørt til sykehus for sjekk, men er ikke alvorlig skadet, sier oppdragsleder i Innlandet politidistrikt, Øyvind Bakken.

Mannen omkom i en møteulykke mellom to personbiler, ved Bråstad nord for Gjøvik.

Politiet vil på nåværende tidspunkt i etterforskningen ikke si noe om hendelsesforløpet eller årsaken til ulykken. De jobber videre på stedet utover dagen.

Lange køer

Ifølge politiet fikk de melding om hendelsen klokken 06.40.

Det er lange køer i området etter ulykken. Vegtrafikksentralen melder at riksvei 4 er stengt. Personbiler kan kjøre lokal omkjøring, som vil bli skiltet.

Vogntog må velge E6 eller vente.