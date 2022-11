Føreren av en personbil omkom i en frontkollisjon med et vogntog ved Øksna i Elverum i ettermiddag.

Innsatsleder Mariann Hjelm opplyser at det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet, men livet stod ikke til å redde.

Et vogntog på vei sørover og en personbil på vei nordover kolliderte front mot front på riksvei 3 ved Øksna i Elverum i ettermiddag.

Ifølge politiet er det ikke andre personer involvert enn de to sjåførene.

ØKSNA: Øksna ligger om lag 15 km nord for Elverum sentrum. Illustrasjon: NRK

Ukjent årsak

På tidspunktet for sammenstøtet var det ca 0 grader og lett snøvær.

Politiet opplyser til NRK at det tidvis kan ha vært glatt i vegbanen, men kan ikke si noe om dette er årsaken til ulykken.

– Det er veldig tidlig å si, det må vi komme tilbake til, sier Hjelm.

Vegen er stengt

Riksvei 3 mellom Elverum og Rena er stengt i begge retninger.

Det skal gjennomføres undersøkelser på stedet, og vegen vil derfor bli stengt noen timer utover kvelden.

Personbiler ble først omdirigert over fylkesvei 235 på østsiden av Glomma. Nå er også denne veien stengt fordi et vogntog står fast og må berges.

E6 Gudbrandsdalen er dermed omkjøringsvei for alle.

STENGT VEG: Trafikken stod i begge retninger etter trafikkulykken på riksvei 3 ved Øksna i Elverum Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Utfordrende vinterføre

– Det er klart at tre så alvorlige ulykker på tre dager gjør inntykk, sier Guttorm Tysnes, regionsjef i lastebileierforbundet.

Spesielt kan det være vanskelig for dem som har vært involvert i lignende ulykker tidligere.

KREVENDE FOR BRANSJEN: Det gjør inntrykk på yrkessjåførene når det skjer alvorlige ulykker med tunge kjøretøy, forteller Tysnes Foto: Ola Bjørlo Strande / Ola Bjørlo Strande

Generelt kan vinterføret være utfordrende med tung bil. Sjåførene møter snø, glatte veier og andre trafikanter som har problemer.

I ettermiddag har Tysnes fått informasjon om at det har vært glatt i Lillehammer sentrum og på E6 Gudbrandsdalen.

Tysnes oppfordrer alle til å avpasse farten etter forholdene og kjøre forsiktig.

– Det er for så vidt noe man alltid sier, men det er ekstra viktig nå.

Bekymret for farten

Seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens Vegvesen opplyser at det i dag tidlig ble lagt ut salt på E6 Gudbrandsdalen fra Vingrom til Rosten i Dovre.

Fra Rosten til Dovrefjell ble det lagt grus. Kjøreforholdene på denne strekningen viste seg fortsatt å være utfordrende, og det ble derfor også saltet.

Stensrud opplyser at E6 nå skal ha tilfredsstillende kjøreforhold. Han presiserer likevel at det er store lokale forskjeller og at føret kan utvikle seg utover kvelden.

– Vi ber folk avpasse farten etter forholdene. Vi observerer for mye høg fart, avslutter han.

VARIERENDE KJØREFORHOLD: Stensrud ber trafikantene ta høyde for at kjøreforholdene kan variere utover kvelden. Foto: Anne Næsheim / Anne Næsheim

NRK har foreløpig ikke lykkes med å komme i kontakt med Lillehammer kommune.