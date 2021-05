Mannen som ble funnet drept i brannruinene i Moelv i høst, døde mest sannsynlig etter å ha blitt utsatt for omfattende vold.

Etterforskningen viser at drapet skjedde i en leilighet på Gjøvik, og at offeret ble fraktet til næringsbygget i Moelv etterpå, og at bygget så ble påtent.

Fraktet i bil

Politiet fant blod fra den drepte i leiligheten i Gjøvik, i tillegg til DNA fra både den siktede og den drepte. Det ble også funnet en gjenstand som politiet mener ble brukt under voldsutøvelsen.

Den drepte ble trolig fraktet fra Gjøvik til næringsbygget i Moelv i bilen til den siktede etter drapet. Flere spor støtter opp om den teorien.

I næringsbygget i Moelv ble det funnet spor etter brennbar væske og det var flere arnesteder.

– Obduksjonsrapporten av den siktede støtter politiets teori om at den siktede startet brannen for deretter å ta livet av seg selv, opplyser politiadvokat Nina Helmersen Østvold i en pressemelding.

Økonomisk konflikt

Innlandet politidistrikt antar at motivet for drapet har sammenheng med en økonomisk konflikt mellom de to personene, men siden begge mennene er døde vil de ikke få full klarhet i hva som utløste drapet.

Politiet mener siktede var alene om drapshandlingen.

Etterforskningen er sluttført, og saken blir oversendt Hedmark og Oppland statsadvokatembeter for vurdering.