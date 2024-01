Død kvinne funnet på hotell – en mann er siktet for drap

– Det har vært en alvorlig hendelse. En kvinne er bekreftet omkommet og vi har pågrepet en mann, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt Atle Bernhoft von Obstfelder til NRK.

Klokka 05:10 natt til søndag opplyste politiet at mannen er siktet, men ville ikke da opplyse hva han er siktet for.

Hverken kvinnen eller mannen har lokal tilhørighet. Det er en relasjon mellom dem, og den konkrete relasjonen vil bli kartlagt under etterforskningen, skriver politiet i en pressemelding.

– Det som skjer nå er at vi fortsatt gjør avhør av vitner som har vært på stedet, også har vi vakthold på hotellet, sier von Obstfelder.

Det er gjort flere beslag og politiet sier de har kontroll på det de antar er drapsvåpenet.

Politiet ber søndag formiddag skiløpere og publikum om å holde seg unna området rundt hotellet av hensyn til etterforskningen.

Kriseteam koblet inn i saken

Ordfører i Nord-Fron, Anne-Marie Olstad (Ap), sier at dette er en tragisk hendelse.

– Tankene går først og fremst til pårørende, og andre som var til stede i går kveld.

Hun forteller at hun ble varslet om hendelsen rett før midnatt. Kriseteamet i kommunen ble koblet inn i saken med en gang.

Ordfører i Nord-Fron, Anne-Marie Olstad. Foto: Privat

– De har vært på stedet i natt, og er tilgjengelig for dem som trenger dem. De er på vei opp igjen til hotellet nå i formiddag.

Ordføreren har også pratet med hotelldirektøren i dag. NRK har forsøkt å komme i kontakt med daglig leder på hotellet, uten hell.

Nord-Fron ligger mellom Otta og Lillehammer i Innlandet.

Vakthold ved hotellet

Den siktede mannen ble pågrepet på samme hotell som kvinnen ble funnet død.

– Pågripelsen skjedde uten dramatikk, forteller innsatsleder Steinar Andersen til NRK. Han sier det ikke var noe arrangement på hotellet.

Innsatsleder Steinar Andersen sier de har nok styrker på plass. Foto: Even Lusæter / NRK

Politiet har startet etterforskning, og er i en innledningsfase. De jobber med å få oversikt over det som har skjedd.

– Det er viktig for meg å si at vi har kontroll på situasjonen. Det er ikke fare for andre i området, sier operasjonsleder von Obstfelder.

Kripos er varslet

Hotellet hvor kvinnen ble funnet ligger i et populært hytte- og skiområde i Nord-Fron. Innsatsleder Steinar Andersen vil ikke si noe om kvinnen ble funnet inne eller ute, eller om hvordan de ble varslet.

Ifølge NRKs reporter på stedet er veien til hotellet sperret av, og politiet holder vakt. Kripos er varslet om saken og kommer til stedet søndag. Mens politiets teknikere skal jobbe der gjennom natten.

De pårørende er ikke varslet ennå. Men politiet sier de har en mulig identitet på den døde kvinnen, men at den ikke er bekreftet.

Til GD sier politiet at de fikk melding om hendelsen rundt klokka 21.30.

GD melder at det har vært politihelikopter på stedet. Det blir ikke bekreftet av politiet.

Ifølge avisen er det mye politi på stedet.

Politiet setter opp sperrebånd ved hotellet. Foto: Even Lusæter / NRK

Flere drapssaker

De siste dagene har det vært flere drapssaker i Norge.

Natt til 2. januar ble Rahavy Varatharajan funnet skutt og drept i en bil i Elverum, etter hun var meldt savnet etter et besøk på sjukehuset i Elverum. En mann ble også funnet hardt skadd, han døde senere av skadene.

Mannen er siktet for drapet, og var ilagt besøksforbud mot kvinnen.

Han skal ha brutt dette besøksforbudet flere ganger, og skal blant annet ha satt sporingsutstyr på kvinnens bil.

2. januar finner politiet en død mann i en bolig i Stavern. Politiet etterlyser mannens samboer, men mistanken mot den drapssiktede kvinne blir senere svekket. Kvinnen er fortsatt ikke funnet.

Politiet etterforsker om det kan dreie seg om drap og selvdrap. De undersøker også om kvinnen kan ha blitt drept først.