Sparker i gang russetiden med digitalt landstreff: – Kjempefint alternativ

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Russetiden er rett rundt hjørnet, og årets russekull er tydelig på at de ønsker seg feiring.

Men i år som i fjor blir ikke russetiden for de fleste fylt med fysiske landstreff, fulle russebusser og lange parader.

Derfor har TV-skolen i Lillehammer tatt tak. Den 30. april klokka 18:00 sparkes russetiden i gang med en to timers lang livesending for russ over hele landet.

– Russetiden er noe mange gleder seg til fra barndommen av, så det føles viktig å kunne bidra med noe, sier Stine Finpå, prosjektleder for Digitalt Landstreff.

– Russen har lidd

Sendingen skal inneholde leker og aktiviteter i studio, musikk og samtaler.

– Vi ønsker en type vors-sending, men oppfordrer ikke til hodeløs drikking, sier Finpå.

Programlederne for sendingen skal være Øyunn Krogh, kjent fra Sommerhytta på TV 2, Egil Andreas Skurdal, kjent fra Love Island og Senkveld, og Caroline Sem, student ved Høyskolen Kristiania.

DIGITALE LEKER: Det digitale landstreffet skal ha flere leker og innslag. Blant annet skal de leke​​​​​​​ «jeg har aldri​​​​​​​». Her fra prøvene til livesendingen. Foto: Bendik Stubstad Henriksen

Målet er å skape noe russen kan snakke om i ettertid. Finpå håper russen får et godt inntrykk av russetiden selv om mye er avlyst.

NOE Å SNAKKE OM: Prosjektleder for Digitalt Landstreff Stine Finpå håper at russen får noe å snakke om etter landstreffet. Foto: Høgskolen i Innlandet

– Ålesund-russen har fått russetiden sin utsatt til etter mai, og Oslo-russen har det nok ganske kjipt nå. Jeg tror nok ikke alle gleder seg like mye til russetiden i år.

«Russen har lidd mye under strenge koronatiltak, og ved å gjøre dette for russen vil vi vise at det er mulig å ha noe felles å snakke om både i og etter russetiden», skriver høgskolen i en pressemelding.

Sendingen kan følges på digitaltlandstreff.no og på @digitallandstreff på Instagram.

– Kjempepositivt

Visepresident i russehovedstyret, Celine Ytternes, roser arrangementet, og engasjementet. Hun er glad for at noen prøver å gjøre det som blir en ganske annerledes russefeiring litt bedre.

ROSER ENGASJEMENTET: Celine Ytternes er visepresident i russehovedstyret. Hun er positiv til arrangementet, og synes det er bra at noen tar initiativ. Foto: Privat

– Det er veldig hyggelig at noen tar et sånt initiativ. Det er veldig viktig for den litt alternative russetiden vi får i år, sier hun.

Hun legger til at det ikke er noe som kan veie opp for det å møtes fysisk under russefeiringen.

– Men jeg tror dette kan være et veldig godt alternativ. Russetiden skal jo være sosial, og man skal jo møtes, men når det ikke går er jo dette et godt alternativ, sier hun.

Les også: Her skal sjølvtesting redde russetida

Forventer musikk og god stemning

Hvor mange som kommer til å følge med på arrangementet er usikkert, men Sara Lunn sier hun vet om flere som skal se på.

Hun er russepresident for Lillehammer videregående skole avdeling sør, og forteller at hun skal se det digitale landstreffet sammen med to venninner.

– Jeg forventer egentlig bare at det blir musikk og god stemning, sier hun.

Også hun roser engasjementet og initiativet. Det er jo en ganske annerledes russetid i vente, sier hun.

– Jeg tror det blir en veldig mye roligere enn det russetiden har vært tidligere. Vi kommer til å bli små, faste gjenger og grupper som møtes og så får vi gjøre det beste ut av det.

Sjekk siste nytt om russetiden her.