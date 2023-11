Med 127 millionar kroner på bordet skal ein stor del av Noreg sitt klimagassutslepp bli løyst frå Nord-Odal i Innlandet.

Tysdag markerte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lanseringa av det nye forskingssenteret hos Mapei.

– Betong har jo rykte på seg for å vere ein versting på klima. Og betong trengst til utruleg mykje innan alle typar byggjeverksemd, frå veg til hus og bygningar og industri. Klarer ein å komme med ei løysing som får ned utsleppa frå betong, monnar det verkeleg i klimarekneskapen vår, og også verdas, seier Støre.

Han kalla etableringa for ei fantastisk vinn-vinn-vinn-historie.

– Mot alle odds

Mapei er eit internasjonalt selskap med hovudkontor i Milano, Italia, og avdelingar i 90 land.

I to år har Mapei lokalt jobba for å etablere det prestisjetunge forskingssenteret i Innlandet, og ikkje ved hovudkontoret i Italia. Førre veke fall dommen.

– Forsking og utvikling er forskjellen frå å vere ei rein produksjonseining til å verkeleg kunne vere ein teknologiutviklar for konsernet og ein partnar for kundane våre, seier administrerande direktør i Mapei Norden og Baltikum, Trond Hagerud. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Då vi gjekk derfrå, kunne eg nesten ikkje tru det sjølv. Vi hadde fått ja, og vi skulle byggje større enn vi først hadde tenkt. Det var fantastisk, seier Trond Hagerud, administrerande direktør for Mapei Norden og Baltikum.

Selskapet leverer dei kjemiske produkta som trengst i produksjonen av sement og betong. Dei har i mange år drevet med forsking, men er no klare til å ta forskinga til et nytt nivå. Gjennom utbygginga av forskingssenteret skal dei no sjå nærare på korleis råvarene kan produserast med lågare CO 2 -utslepp.

Både gjennom å redusere mengda kalkstein som blir brend når sement blir danna, og gjennom å sjå på løysingar for å resirkulere brukt betong.

Innovasjon Noreg: – Mapei blir verdsleiande

Innovasjon Noreg har gått inn i prosjektet med 26,4 millionar kroner. Leiar Håkon Haugli ser ikkje bort frå at det kan drype fleire millionar på forskingssenteret.

– Mapei er heilt i tet på å forske fram berekraftige betongløysingar. Tida er knapp, oppgåvene er store, men det betyr mykje at Noreg er leiande på dette.

– De har store forventningar til Mapei?

– Ja. Samtidig har dei alle føresetnader for å lykkast, så eg er heilt sikker på at når vi er tilbake her om nokre år, så leverer dei akkurat det dei har sett seg for å gjere.

– Vi trur Noreg og Mapei har høve til å bli verdsleiande på produksjon av berekraftig betong. Det er ei kjempehøg forventning som vi trur er realistisk, seier Håkon Haugli, leiar av Innovasjon Noreg. Foto: Frode Meskau / NRK

Og det er ikkje småtteri: Selskapet seier dei skal bidra til ein reduksjon på 450.000 tonn CO₂. Det svarer til 7,5 prosent av det pålagde utsleppskuttet i den norske fastlandsindustrien innan 2030.

Jonas Holme, forskingssjef i Sintef, seier til NRK at han ikkje kjenner til kva Mapei no har tenkt å gjere.

Han stadfestar likevel at Mapei er ein stor og seriøs aktør som samarbeider med forskingsmiljø, også med Sintef, der tema er å få ned klimagassutslepp i betong og sementproduksjonar.

Klare til start i 2025

– 7,5 prosent, er det realistisk?

– Ja, det er realistisk. Men det er ein tøff jobb, og vi treng å byggje ut og ha meir forskarar og instrument for å få det til, svarer Trond Hagerud.

Fordi eigarane ville ha eit større forskingssenter enn han hadde våga å håpe, må selskapet no gå gjennom teikningar og planar på nytt.

Håpet er å komme i gang med bygging i april-mai neste år, og at senteret vil stå klart i byrjinga av 2025.

Hagerud anslår at det betyr at selskapet med tid og stunder har behov for å tilsetje fem til ti nye tilsette innanfor forsking og utvikling.