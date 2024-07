Saken oppsummert: Det er viktig å planlegge turen godt og velge en tur etter egen evne for å unngå uhell.

Hvis du skader deg alene, er det viktig å sikre at du sitter eller står trygt og deretter ringe 113.

Ved skade på tur med en venn, er det viktig å stabilisere personen og forebygge nedkjøling før du søker hjelp.

Riktig bekledning og utstyr er essensielt for en trygg tur, inkludert fargerike klær for å bli sett av redningspersonell.

Ved et overraskende væromslag er det viktig å vurdere været hele tiden og snu hvis nødvendig.

Det er viktig å holde seg varm på tur, spesielt på vinteren, og ha lav terskel for å snu. -------------------------------------

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



De fleste av oss har hørt om fjellvettreglene. Selv om man følger disse reglene, bruker sunn fornuft og tar forholdsregler kan et uhell skje den aller beste.

Live Andrea Sulheim er glad i å legge ut på tur både alene og sammen med andre. Hun forteller at noe av det viktigste er å si ifra til noen om hvor du går. Selv har hun skadet seg på tur flere ganger.

– For å ta gode vurderinger på tur er det viktig å ha mentalt og fysisk overskudd. Så man kommer langt med å planlegge godt og velge en tur etter egen evne, sier hun.

Live Andrea Sulheim har gode turkamerater i hundene sine, men hun forteller at det ikke blir de bratteste turene når de er med. Foto: Sigbjørn Rolandsen / Privat

Sulheim har brukt de fleste sommerferiene sine i området der hun har vokst opp. For elleve år siden var hun på tur i nærheten av Leirvassbu, som ligger rett ved den kjente fjelltoppen «Kyrkja» i hjertet av Jotunheimen.

– Jeg var på Midtre Urdadalstinden. På vei ned fikk jeg en ganske stor stein over låret mitt, sier hun.

Hun forteller at hun hadde adrenalin nok til at hun kom seg løs, og tok Paracet før hun satte kursen hjem.

– Det var selvsagt ubehagelig å se at låret ble most, og skaden synes fortsatt godt. Heldigvis kan jeg bruke beinet som normalt i dag, men jeg har blitt mye mer skeptisk til å gå i løs steinur, sier hun.

Hennes turkamerat som var lenger nede, så ikke hva som skjedde og skjønte ikke hvor alvorlig det var.

– Men det er klart det var en støtte at jeg hadde med en venn og ikke var alene, sier hun.

Sulheim er glad i gå på tur alene, men sier det er en trygghet å være to.

– Det er også en fin måte å bli kjent med folk på. Jeg har fått flere gode venner på den måten. Da blir man kjent på «godt og vondt», spesielt om det er en krevende tur eller dårlig vær, sier hun.

Tidligere har hun også tråkket skikkelig over med 1500 høydemeter igjen å gå ned. Da var hun alene og hadde ikke mobildekning. Hun forteller at det ikke var så mye mer å gjøre enn å surre bandasje rundt foten.

– Så gikk jeg hjem. Det er rart hva som går når man ikke har noe valg, for det tok et par måneder før foten var grei å gå på igjen, sier hun.

I 2023 hadde Norsk Luftambulanse rundt 340 henvendelser om søk og redningsoppdrag i fjellrelatert terreng. Så langt i 2024 har det vært nesten 180 henvendelser om det samme.

Starten på den kjente turen over Besseggen i Jotunheimen er et sted mange turgåere kjenner godt. Her er det veldig bratt i enkelte partier. Det er derfor lett å tråkke over eller skade seg på andre måter om man skulle være uheldig. I dette området er det mange som trenger hjelp av ulike grunner gjennom året. Foto: Andreas Steenbuch Mathismoen / Privat

Her kan du lese om to voksne personer som satt fast i fjellet sist helg.

NRK har spurt ekspertene om hva det viktigste er for å sikre en trygg tur. Live Andrea Sulheim og de erfarne redningsmennene kommer med klare råd til hva man må tenke på.

Kjetil Leknes Kjetil Leknes jobber som redningsmann hos Norsk Luftambulanse. Han er også medlem av alpinredningsgruppe som driver med frivillig redning i fjellet.

Jarle Bjørge Øverland Jarle Bjørg Øverland er leder for landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps.



Velg riktig utstyr og turtype

– Aller først er det å velge riktig tur. Hvis du skal klatre eller gå i bratt terreng, velg en tur som du vet du klarer. Så du ikke legger ut på noe som er langt over evnene dine, sier Kjetil Leknes fra Norsk Luftambulanse.

Begge ekspertene sier det er lurt å ha med litt ekstra slik at man kan klare seg i lengre perioder enn det som opprinnelig er planlagt. Foto: Håvard Jenssen / NRK

Jarle Bjørge Øverland fra Røde Kors forteller at det beste er at en er forberedt før en reiser på tur og har med seg litt førstehjelpsutstyr, litt ekstra mat og drikke.

Hvis man skader seg alene

– Hvis du er alene og har dekning på telefonen, må du sikre at du sitter eller står trygt og ikke kan skade deg mer. Så må du ringe 113. Det er det første og beste rådet. Få kontakt med de som kan hjelpe deg hvis du er alene, sier Kjetil Leknes.

Norsk Luftambulanse har utviklet en 113 app som man kan installere på telefonen før man drar på tur.

Leknes forteller at hvis man er alene og ikke kan bruke telefonen så må man rope på hjelp.

– Det å rope ut med regelmessige intervall, så vil folk kunne høre det i området, sier han.

Hvis du må gå fra din skadde turvenn

Leknes forteller videre at hvis man er to på tur, gjelder det å på oversikt over skaden og gjøre de akutte tiltakene man kan.

– Hvis det er blødning som et eksempel, så må du stoppe den blødningen. Eller hvis det er beinbrudd, må du få lagt personen ned og stabilisert situasjonen før du gjør noe annet. Prøv å behandle skaden så godt du kan, sier han.

Begge ekspertene sier at det er lurt å ha med seg førstehjelpsutstyr på turen. Man kan kjøpe enkle pakker som er tilpasset med det utstyret som passer til din tur. Enten det er i fjellet, på sjøen eller i skog og mark. Foto: Oddleif Løset

Når du har fått stabilisert personen og fått gjort noe med det de akutte tiltakene. Så er det å forebygge nedkjøling som er det viktige. Få på dem klær og få noe under personen, så de ikke mister varme mot underlaget.

– Når det er gjort, så må man søke etter hjelp, ringe hvis det er dekning, eller så må man begynne å gå etter hjelp eller dekning, sier Leknes.

Røde Kors er klare på at det å søke ly raskt er lurt.

– Da kan du i hvert fall få holde deg så varm som mulig, når det er litt ruskete vær, forteller Jarle Bjørge Øverland fra Røde Kors.

Bruk det du har med deg av førstehjelpsutstyr, eller bruk det du kan av andre ting.

Før du går fra din skadde venn anbefaler Bjørge Øverland å markere plassen med fargerike klær, poser eller et eller annet som du har med deg.

– Via appen til luftambulansen kan du eventuelt bare tar et skjermbilde av telefonen din mens du har den oppe, sånn at du ser hvilke GPS-koordinater du befinner deg på, sier Øverland.

Kle deg riktig på tur

Øverland fra Røde Kors forteller at litt av utfordringen er at folk gjerne bruker klær med mørke toner og grønt når de er på tur.

Dette kan være vanskelig å se for redningspersonell som forsøker å finne deg.

– Det å bruke fargerike klær på tur er derfor veldig lurt, sier Øverland.

En redningsmann blir senket ned fra en luftambulanse. Her ser man at terrenget er varierende i fargen. Det er ikke lett å se personer fra luften hvis de er kledd i grønne eller grå klær. Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Kjetil Leknes fra Norsk Luftambulanse forteller at man må ha riktig utstyr, bekledning og ha nok informasjon om turen du skal gå. Slik at du ikke havner i en situasjon der du ikke mestrer forholdene eller trenger hjelp.

– I fjellet bør du ha med bekledning etter de forholdene som er den dagen. Men, også ha med deg nok i sekken til å klare en natt ute eller til et skifte i værforholdene, sier Leknes.

Selv pleier redningsmannen fra Norsk Luftambulanse å ha med seg et tørt skift, dunjakke, skalljakke og så har han alltid med seg, uten unntak, en vindsekk som er vanntett og vindtett. Så man kan krype inni noe, for å skjule seg for vær og vind hvis det slår til.

Ved et overraskende væromslag

På spørsmål hva man skal gjøre ved et kraftig væromslag forteller Øverland fra Røde Kors at han ville ha snudd så fort som mulig.

– Man må vurdere været hele tiden, sier han.

Sol og regn på samme tid. Foto: Knut Dreiås

Øverland forteller at Fjellvettreglene er det viktigste å tenke på her. Det å gå tilbake samme veien du har gått er lurt. Den veien vet du er trygg.

– Bare snu når du ser at været utgjør en utfordring, sier han.

En av de mest kjente fjellvettreglene er nummer 8: Vend i tide, det er ingen skam å snu!

Han forteller at en sommer med så mye skiftene værforhold som vi har sett i år er det å kunne søke ly viktig. Det kan være avgjørende for å holde varmen om man ikke kan gå videre.

– Jeg ville tatt med en tarp eller en jervenduk og et lite tau for å kunne knyte det opp og lage et nødskjul, sier Jarle Bjørge Øverland fra Røde Kors.

Live Andrea Sulheim forteller at noe av det viktigste på tur er å holde seg varm.

– Det er både for komfort og sikkerhet, begynner man å fryse kan det fort bli farlig, sier hun.

Sulheim forteller at på vinteren må man ha lav terskel for å snu – for fjellet står der neste år også.

– Da gjelder det å sette seg inn i skredvarselet og værvarselet på forhånd og gjøre egne vurderinger underveis på turen, sier Sulheim.