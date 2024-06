Tina (21) har tips til studenter på boligjakt

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Tina Martinussen, har studert i tre år og har erfaring med å bo både i studentbolig og privat.

Om du vil bo i studentbolig bør du søke plass så fort som mulig.

Det er viktig å ha en leiekontrakt som inneholder detaljer som pris, oppsigelsestid og husregler, uavhengig av om man leier privat eller studentbolig.

Hvis depositum skal betales, bør det opprettes en depositumskonto.

Det anbefales å møte opp på visning før man signerer en kontrakt, og å dokumentere eventuelle feil i boligen før man flytter inn. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg startet med å bo i et privateid kollektiv. Det er fint om man liker at det skjer mye rundt seg, sier Tina Martinussen.

Hun går 3. året på lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet (HINN) på Hamar.

I løpet av disse tre årene har 21-åringen bodd tre steder. Hun har både leid studentbolig, men også privat.

Tina Martinussen har dekorert studenthybelen sin med både en lampe, og mange bilder. Foto: PEZHMAN IBRAHIMI / NRK

Nå har hun landet på at det beste for henne er å bo for seg selv i en studentbolig.

– Man vet hva man får, og dersom noe oppstår får man hjelp med en gang, forteller hun.

Skal du studere til høsten og er på boligjakt? Da bør du få med deg disse tipsene! 👇

Vær tidlig ute

Om du vil gjøre som Tina, og bo i en studentbolig, så er rådet fra Geir Monsen, bolig- og eiendomsdirektør ved studentsamskipnaden ved Høgskolen i Innlandet (SINN), tydelig:

– Vær ute i god tid. Søk studentbolig så tidlig som mulig.

Geir Monsen har klare råd til folk som er på leting etter studentbolig. Foto: Pezhman Ibrahimi / NRK

Om du ombestemmer deg og vil studere et annet sted enn der du har fått studentbolig, kan man ofte si opp studentboligen i løpet av sommeren.

Dette kan variere fra sted til sted, så sjekk hva som gjelder for ditt studiested.

Monsen råder studentene videre til å sette seg godt inn i markedet før de tegner kontrakt på en bolig.

– Jeg anbefaler studentene å sette seg godt inn i de ulike mulighetene som finnes både i markedet for studentboliger og privat før de bestemmer seg.

Lag en bolig-CV

Vil du heller inn på det private leiemarkedet, har Geir Skogheim tips til deg. Han er salg- og markedsdirektør i Utleiemegleren.

Hans råd for å bli vinneren på leiemarkedet er å lage en bolig-CV.

– Det kan være nyttig å skrive en liten CV der du forteller litt om hvem du er og studieplanene slik at utleieren blir litt kjent med deg gjennom søknaden din.

Den bør si noe om hvem du er – for eksempel hva du studerer, om du har jobb, røyker eller har dyr. Det kan også være lurt å skrive noe om dine fritidsinteresser.

Geir Skogheim, salgs- og markedsdirektør i Utleiemegleren mener at en CV kan være nyttig i kampen om å bli vinneren på leiemarkedet. Foto: Johnny Vaet Nordskog

I tillegg til å skrive om deg selv om studieplanene, bør en bolig-CV også inneholde referanser.

Referansen kan for eksempel være en tidligere husvert, men er du ny på leiemarkedet kan for eksempel en arbeidsgiver stå som referanse. Styr unna familiemedlemmer.

Vær bevisst på sosiale medier

Skogheim forteller at det også kan være lurt å tenke over hva du legger ut på sosiale medier.

– Utleiere sjekker ofte sosiale medier for å skaffe seg et inntrykk av potensielle leietagere. Derfor er det lurt å hadde dette i bakhodet når man legger ut bilder og andre ting i sosiale medier.

Signer en kontrakt

Uansett om du ender opp med å leie privat eller ikke, er et viktig å ha en leiekontrakt.

I denne bør blant annet pris, oppsigelsestid og husregler være på plass.

Forbrukerrådet sier en kontrakt alltid skal inneholde:

Husleiens størrelse

Eventuelt depositum

Eventuell tilleggsbetaling for strøm og vann

Hvilke rom leieforholdet omfatter

Oppsigelsesfrist.

Skal du leie sammen med venner eller bo i kollektiv, bør alle som bor der signere kontrakten. Hvis ikke kan den som har skrevet under stå ansvarlig alene.

En husleiekontrakt er kjekt å ha, både for huseier og leietaker. Gå nøye gjennom kontrakten før du signerer. Foto: Hans Ola Hevrøy

Krev depositumskonto

Om du skal betale depositum, kan du kreve at det opprettes en depositumskonto. Det er utleiers plikt å dekke kostnadene for denne.

Verken leietaker eller huseier kan ta ut penger av depositumskontoen.

Depositumet kan maks tilsvare seks måneder med husleie ifølge Forbrukerrådet.

Når leieforholdet avsluttes, skal depositumet betales tilbake til leietaker. Utleier kan derimot bruke depositumet til å dekke skader på leiligheten eller ubetalt husleie.

Møt opp på visning

Før du signerer en kontrakt, har lærerstudenten på Hamar ett klart råd: Møt opp på visning!

– Det betyr mye at man møtes ansikt til ansikt før man inngår en kontrakt, sier hun.

Om du ikke kan møte opp på visning, bør noen du stoler på dra for deg.

På visning bør du undersøke boligen nøye. Du bør se etter feil og mangler som kan skape problemer senere, slik som for eksempel fukt eller mugg.

Har boligen røykvarslere og slukkeapparat som fungerer? Det bør du se etter på visning. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Dokumenter boligen når du flytter inn og ut

Når du har funnet stedet du vil bo, og kontrakten er signert, er det bare å flytte inn. Eller?

Før du flytter inn bør du ta bilder av eventuelle feil i boligen, slik at du ikke risikerer å få ansvar for dem når du flytter ut.

Særlig viktig er det å dokumentere slitasjeskader. Når du flytter ut kan ikke utleiere belaste ditt depositum om du har bevis på at skadene allerede var der da du flyttet inn.

Pass på at bildene er registrert med dato.

Husk innboforsikring

Endrer du din folkeregistrerte adresse når du flytter ut, må du tegne innboforsikring.

Innboforsikringen dekker inventaret ditt ved brann, innbrudd eller andre skader.

De fleste forsikringsselskapene har egne rimeligere forsikringspakker for unge.

Husk at du må ha egen innboforsikring selv om utleier har innboforsikring på samme adresse. Det samme gjelder om du bor sammen med noen i et bokollektiv som også har innboforsikring.