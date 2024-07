Tirsdag ettermiddag og kveld ventes det lokalt kraftige regnbyger for deler av Østlandet.

Yr.no melder at det vil være store lokale variasjoner i intensitet, og været kan endres raskt.

Det ventes også lyn i forbindelse med bygene.

Her ser du farevarslene som er ute nå. Foto: Skjermbilde/yr.no

Slik forbreder du deg

Kommunikasjonsdirektør i Gjensidige Forsikring Øystein Thoresen forteller denne typen ekstrem nedbør kommer hyppigere og hyppigere.

Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen Foto: Gjensidige

– Hvis du har kjeller så er det lurt å få ut verdigjenstander. Eller få det vekk fra gulvet. Det viser seg at kjellere ofte fyller seg med vann, sier han.

Thoresen forteller at noen hus er veldig utsatt for nettopp dette, men andre er det ikke.

– Hvis en kjeller fyller seg helt opp, så snakker vi om skader for hundretusenvis av kroner, til mye mindre beløp. Så det er vanskelig å sette noen kost på dette her. For det varierer, sier han.

Han har en klar oppfordring til huseiere. De som har mulighet for å lede vannet vekk fra huset er dette det beste.

Det har allerede kommet store mengder med regn på Østlandet allerede. Opp mot 350 mennesker er evakuert fra et boligområde og to campingplasser i Bø i Midt-Telemark.

Et bolighus holdt på å velte i Breskelivegen i Bø i Midt-Telemark. Mye nedbør og vann fra vassdrag skal være årsaken. Bøelva går over sine bredder flere steder i kommunen. Foto: Pär Ingvar Haukeland

– Det er sånne klassikere som å passe på at takrenner ikke er tett. Nedløp fra takrenner fra taket. Sånne ting passer på at det ikke er fullt av løv eller annet. Som gjør at det er fri bane for vannet som kommer den veien, sier han.

Dette skriver Yr på sine hemmesider:

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet

Følg med på værradar

Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring

Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører

Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna

Sjekk veimeldinger (175.no)

Tilpass farten og kjør etter forholdene

Unngå unødvendig ferdsel utsatte steder

Ikke kjør bil i vann dypere enn 30 cm

Det store bildet: Klimaendringene gir mer styrtregn Har du tenkt at sommerdagene oftere blir avbrutt av en plutselig, intens regnskur? Da har du rett. Klimaendringene har allerede ført til økning i ekstremnedbør i Europa og Norge, ifølge FNs klimapanel og Norsk klimaservicesenter. Hvorfor regner det mer når verden blir varmere? Sveip for å lese mer. Javier Ernesto Auris Chavez / NRK Regnet samler seg Menneskeskapte utslipp av CO2 og andre klimagasser har allerede gjort verden varmere. Når det er varmt, fordamper vann opp i atmosfæren. Varmere klima gjør også at atmosfæren kan holde på mer vann, ifølge klimapanelet. Derfor fører en varmere verden til mer intens nedbør, særlig om sommeren. Hvor mye mer styrtregn har vi fått? Det har både blitt mer regn og mer styrtregn i Europa de siste årene, og det er knyttet til klimaendringene, ifølge FNs klimapanel. Også i Norge har antallet styrtregn, og hvor mye regn som kommer, økt de siste tiårene. På Blindern er det målt dobbelt så mange styrtregn som før, men målingene er usikre. Hvor mye verre blir det? Så langt har verden blitt rundt 1,1 grad varmere siden førindustriell tid. For hver grad varmere verden blir, venter forskerne nesten en dobling av antall ekstremnedbør-hendelser. Med dagens klimapolitikk ligger verden an til 2,8 graders oppvarming, ifølge UNEP.

Er i beredskap

Beredskapsjefen hos Statsforvalteren i Innlandet, Asbjørn Lund forteller at man kan gå inn på Varsom.no, der kan man se hva som er anbefalt å gjøre.

Beredskapssjef hos Statsforvalteren i Innlandet, Asbjørn Lund Foto: Ruth Barsten / Ruth Barsten

– Som regel er det å sørge for at vannet går der det skal gå. Altså sørge for at det er rydda for kvist og kvas, og at det ikke tetter seg i stikkrenner osv, sier han.

I Innlandet er det sendt ut flomvarsel og det ventes store mengder med regn de kommende dagene.

– I deler av varslingsområdet kan det komme 35-45 mm i løpet av 12 timer. Lokalt kan det komme mer. Nedbørmengdene og plasseringen er usikker. Deler av varslingsområdet vil også være utsatt for kraftige byger lokalt på tirsdag ettermiddag, står det i farevarselet.

Beredskapssjef forteller at de har løpende kontakt med noen kommuner og politiet.

– Vi følger jo med, som vi gjør når det er gult farevarsel. Så forventer vi også at kommuner og andre som har beredskapsansvar, følger med, sier han.

– Heldigvis har det gått bra, i hvert fall med det som kom i natt, sier han om været hittil.

Mandag måtte innbyggere i Vågå Kommune i Innlandet tåle kraftige regnbyger. Tirsdag ettermiddag skal det komme mer, ifølge værvarselet. Foto: Even Lusæter

Blir veldig varierende

Vakthavende meteorolog Ingvild Villa ved Metrologisk institutt forteller at det er det sendt ut farevarsler for Østlandet. Årsaken er at det er muligheter for kraftige ettermiddagsbyger utover dagen.

Vakthavende meteorolog Ingvild Villa ved Metrologisk institutt Foto: Meteorologisk institutt

– Det vil nok variere veldig lokalt i forhold til hvor store mengder det kommer. Der noen vil få ganske mye på kort tid, mens andre vil få ingenting, sier hun.

Kan bli lokalt vanskelige kjøreforhold

Metrologen forteller at det handler om å holde seg oppdatert og følge litt med om det er på værradaren på Yr eller om det er å sjekke veimeldinga for å sjekke status på trafikken før man drar ut og kjører.

– Så vær litt ekstra obs, sier hun.

Ifølge Yr er det fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer og jord- og flomskred der regnbygene treffer.

Styrtregn kan også føre til stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp.

Det kan også bli lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.