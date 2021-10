– Dette tror jeg blir bra. Jeg gleder meg alltid til snøen kommer, sier Åge Leine.

I dag testet han skiforholdene for første gang i år. Det skjedde på Skei i Gausdal.

TIDLIG PÅ'N: Åge Leine benytta sjansen til en skitur torsdag. Han var først i sporet denne dagen. Foto: Marianne Duun Malmo / NRK

Der har de så vidt startet løypemaskinene, det skjedde tirsdag denne uka.

– Vi kjører i dag også, og har fått en bra issåle, forteller løypekjører Knut Erik Balle Hagen.

Han sier det er ganske greie skøyteforhold i 10 kilometer. Lenger nede i saken finner du en oversikt over flere steder som tilbyr langrennsløyper nå.

Sug etter å starte sesongen

Løypekjører Hagen har fått mange telefoner med spørsmål om forholdene de siste dagene, og de som har ringt har det til felles at de er veldig ivrige etter å komme seg på ski.

VINTEREN ER HER: 12 cm snø og 10 km preparerte skøytemuligheter er situasjonen på Skei. Foto: Knut Erik Hagen

– Det er stor interesse. I går ringte det en kar fra Svolvær som lurte på om han skulle sette seg på første fly sørover, forteller Hagen.

Nå går nok jungeltelegrafen, og da dukker erfaringsmessig folk opp, tror Hagen.

Det har de alt gjort på Sjusjøen. Der har de en kilometer løype klar til bruk. Løypekjører Johannes Haukåssveen sier de skal kjøre ut snø de neste dagene, og lagre lengre løype. Men han er usikker på om de får til noe mer før helga.

Topptursesongen også i gang

Flere steder i landet har det også vært mulig å spenne på seg toppturskia denne uka.

På tirsdag var Asbjørn Eggebø Næss og Ola Hovdenak på tur, nærmere bestemt i området rundt Trolltind og Åbittind mellom Eresfjord og Sunndal i Møre og Romsdal.

– Det var helt fantastiske snøforhold, jeg måtte klype meg i armen. Basen var på over en meter med snø, og det hadde blåst lite. Februarforhold, vil jeg si, sier Eggebø Næss.

PUDDER: Asbjørn Eggebø Næss fant fin snø i oktober. Dette er ved Åbittind mellom Sunndalen og Eresfjorden i Møre og Romsdal. Du trenger javascript for å se video. PUDDER: Asbjørn Eggebø Næss fant fin snø i oktober. Dette er ved Åbittind mellom Sunndalen og Eresfjorden i Møre og Romsdal.

Han sier at det ikke er uvanlig med flotte skiforhold i oktober, men at det typisk bare varer noen dager før det forsvinner igjen. Så kommer det nye dump utover i november og desember.

Eggebø Næss sier at det imidlertid ser lyst ut for skimuligheter i helga. Fredag skal det blåse og snø mye, men så blir det lysere igjen på lørdag.

BREDT GLIS: Asbjørn Eggebø Næss fant fin oktobersnø. STRØKENT: Skikjører Ola Hovdenak klar for nedfart i en meter fersk pudder i Sunndal denne uka. Snøgrensa kan ses tydelig på fjella i bakgrunnen. SILKEFØRE: Mye snø, og lite vind, gav fine forhold denne uka. FINT, GITT: Ola Hovdenak på verdensmesterføre denne uka.

– Det er ikke sikkert det blir sol, men vinden skal snu og det lysner opp.

Eggebø Næss, som selv er i ferd med å utdanne seg til skiinstruktør via Nortind-utdanningen, sier at det bare er å komme seg ut og se etter muligheter for en tidlig skitur.

– Det er definitivt nydelig nå. Men vær obs og unngå skredterreng. Det kan legge seg opp store dyner med snø og skavler med uværet som er meldt fredag, sier han.

Usikre værutsikter

Torsdag har det vært to minusgrader på Skei i Gausdal. Løypekjører Hagen har frest traseen, og tror den kommer til å holde seg til over helga.

I neste uke er det meldt plussgrader også om natta, og da kan det bli verre.

Det er lite grus i løypa, og ser fint ut nå melder løypekjøreren på Skei.

– Det er minst 98 prosent snø, sier Hagen og ler.

Andre steder du kan gå på langrenn nå:

Oppdal/Storlidalen: Her snør det torsdag, og neste gang det kjøres blir trolig lørdag morgen. 10 kilometer løype langs en veg er kjørt opp, det er fortsatt litt fram før det er mulig å kjøre løype i terrenget.

Sjusjøen: Her er det foreløpig bare mulig å gå på kunstsnø, men det er kjørt opp rundt 1 km løype for skøyting og klassisk på Natrudstilen.

Vet du om flere steder? Send oss en epost!