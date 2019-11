Når snøen kommer trekker både rådyr, hjort og elg mot bebyggelse. Det kan være fristende å gi de firbente gamle brødrester og grønnsaker, men det er både ulovlig og potensielt farlig, ifølge ekspertene.

– Det er ugunstig at mange dyr samles når det er usikkerhet rundt skrantesyken. Derfor innførte vi et forbud mot mating slik at vi unngår smitte, forteller beredskapskoordinator for region Øst i Mattilsynet, Harald Øverby.

Forbudet mot å mate alle ville hjortedyr ble innført over hele landet i fjor og gjelder fortsatt selv om mange fortsatt forer dyrene som kommer på besøk i hagen. Det kan få konsekvenser.

Mat kan være skadelig

– Man kan ikke gi dem hva som helst av mat selv om de kanskje vil smake på det, forteller seniorforsker Vebjørn Veiberg i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

FORSKER: Vebjørn Veiberg i NINA forteller at tung mat med mye energi kan være skadelig for blant annet rådyr. Foto: Norsk institutt for naturforskning

Ifølge Veiberg oppsøker mange dyr instinktivt områder der det er lettere å ferdes og å finne mat på vinterstid. Selv om det kan virke som små og tynne rådyr kommer innom boligstrøk for å fete seg opp, kan menneskemat være skadelig.

– Hjortedyr er tilpasset mat de finner i skogen. Hvis det dukker opp noe som har mer væskeinnhold eller er mer lettfordøyelig skaper det ubalanse i fordøyelsessystemet. Det kan gjøre en allerede vanskelig situasjon verre, sier Veiberg.

Les også:

PÅ BESØK: Denne rådyrkalven fikk smake vannmelon da den kom inn i stua til en av NRKs lesere i 2015. Foto: Eirik Haukenes

Kan søke om nødforing

Mange har lyst til å hjelpe dyrene gjennom vinteren. Til tross for at det altså er forbudt å mate dem, kan man søke om tillatelse til nødforing ved store snømengder og lave temperaturer eller i situasjoner der dyretråkk skaper trøbbel i trafikken.

– Vi ønsker at folk koordinerer seg med sin kommune slik at det ikke legges ut mat i hvert eneste nabolag og at maten er riktig, sier Harald Øverby.

Nødforing er kun lov i områder der det ikke er funnet skrantesyke. Mattilsynet oppfordrer publikum til å ta kontakt dersom de ser syke eller skadde dyr.