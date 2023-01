Det blir langrennsstafetter i NM i dag

Arrangøren tok beslutningen om å gjennomføre rennene på Gjøvik etter et jurymøte kl. 10.00 søndag morgen. Det melder NTB.

I forkant av dagens stafetter er det tatt flere grep. I samråd med Norges Skiforbund har rennledelsen valgt å korte ned traseen som skal brukes, til 2,5 kilometer.

Hensikten er at løperne slipper å gå gjennom den delen av løypa der det lørdag var målt de laveste temperaturene.

Ved siden av å korte ned traseen, er det også lagt opp til at samtlige tre etapper på NM-stafetten skal gås i klassisk stil. Starttidspunktene for rennene er i tillegg skjøvet lenger ut på dagen i håp om at temperaturen har steget da.

Kvinnestafetten skal starte klokken 11, mens start for mennene er satt til 13.30.