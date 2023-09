Eirik Ross er egentlig pensjonist, men nå får 79-åringen 50 prosent stilling som varaordfører. Ross får snart eget kontor ved siden av ordføreren på Rådhuset i Kongsvinger.

– Det er veldig gledelig og jeg er stolt på vegne av partiet. Når jeg ser på de stemmene vi har fått, er det langt over det som er vanlig i landet, så det tyder på at vi har gjort en bra jobb, sier han.

Pensjonistpartiet i Kongsvinger fikk 12,3 prosent av stemmene og det gjorde dem til det tredje største partiet i kommunen. På landsbasis er Kongsvinger en av kommunene der partiet har gjort det best i kommunevalget.

– Jeg er litt overrasket, men jeg har hatt et håp om at vi skulle gjøre et godt valg, sier Ross.

Aldri før har Pensjonistpartiet gjort det så godt

På landsbasis gjorde Pensjonistpartiet det beste kommunevalget noen gang. Pensjonistpartiet har nå representanter i 47 kommuner med 84 mandater.

– Vi er veldig fornøyde. Det er viktig å få folk inn i kommunestyrene. Det er der avgjørelsene blir tatt. Vi har dessuten fått inn ni representanter i fylkestingene, sier Kurt Heggernes, leder i Pensjonistpartiet i Norge.

I Innlandet og Trøndelag er det flest kommuner som har pensjonistpartiet i kommunestyrene. 12 kommuer i Innlandet og 11 i Trøndelag har kommunestyrer med representanter fra Pensjonistpartiet.

Innlandet og Trøndelag var Pensjonistpartiets sterkeste fylker også i 2019.

Tar ingen «Biden»

Kongsvinger og Hitra fikk de første varaordførerne for partiet i 2011. Etter det har det vært varaordfører fra Pensjonistpartiet i Åsnes denne perioden.

Arnt Helleren som topper lista for Pensjonistpartiet i Lillesand fikk denne uka forespørsel om å til å bli varaordfører, men takket nei.

– Jeg tar ingen «Biden», sier Helleren.

Han har gitt plassen til samarbeidspartner Senterpartiet.

– Yngre krefter får slippe til. Jeg blir 80 år neste år. Varaordfører jobben er en stor oppgave og de andre på lista vår har ingen tidligere erfaring med politikk, derfor måtte det bli slik, sier han.

– H ar bygd på tidligere gode resultater

– Pensjonistpartiet har en framgang i fylker der de allerede sto sterkt, men sterkere framgang i Innlandet enn i Trøndelag. På samme måte var Kongsvinger en kommune der partiet allerede gjorde det bra i 2019, med 10,8 prosent. Her har de bygd på tidligere gode resultater, sier Jo Saglie, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Jo Saglie er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Han forsker blant annet på lokaldemokrati og politiske partier. Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Årets valg er det beste kommunevalget i partiets historie med 1,5 prosent av de totale stemmene, men ikke så mye bedre enn det nest beste som var i 1991.

– Oppslutningen har svingt litt opp og ned. Det har ikke vært noen rettlinjet vekst, sier Saglie.

– Er PP et parti vi må regne med i framtida?



– Det gjenstår å se. De har hatt noe framgang, og representasjon i lokalpolitikken kan gi grunnlag for videre partibygging. Men på den andre siden er det ikke sikkert at partiet fyller et behov som ikke dekkes av andre partier, sier Saglie.

Klar for å starte i ny jobb

Eirik Ross er klar for å ta jobben som varaordfører selv om han er pensjonist.

– Jeg er 79 år og en voksen mann. Det er mer krevende å være varaordfører enn å være aktiv politiker i kommunestyret og ulike komiteer, men dette er jo bare en mulighet jeg må ta, sier Ross.