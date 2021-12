Håpet er at han kanskje kan være den han sjøl mangla da han slet seg gjennom de tre åra på ungdomsskolen. Av og til måtte han holdes fast av voksne.

– Jeg var et rasshøl og har kalt opp de fleste på den skolen her. Og det er jo mange av de samme som jobber her nå, sier 26-åringen på lærerværelset ved Elverum ungdomsskole.

For da han gikk der hadde frustrasjonen over skolen nådd et toppunkt.

Gjennom skolen med flere diagnoser

Allerede før Dennis Olsen starta på skolen skjønte faren at lange skoledager kunne by på problemer for den energiske gutten med hissig temperament. Og det ble det.

I andre klasse fikk han egen assistent som fulgte han hele dagen. Det ble mange turer ut av klasserommet med assistenten.

– Det var sikkert glimrende for lærer at jeg som urokråke kom ut av klasserommet. Og jeg fikk jo viljen min med å ikke være der. Men det førte jo til at jeg ble helt utenfor både klassemiljø og læring, sier han.

UROKRÅKE: Dennis Olsen hadde mye energi og var lite motivert for fag. Og når han ikke fikk til ting ble han sint. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

I dag mener han det er bedre om de hadde jobbet mer for at han ble i klasserommet. Og at de kanskje kunne ha involvert han mer i stedet for å sende han ut.

Det ble heller ikke så lett å få venner ute i skolegården når en voksen assistent var ved siden av han hele tiden.

Jeg ble sjelden invitert på bursdager. Foreldrene turte kanskje ikke for de visste jo ikke hva jeg kunne finne på å gjøre. Dennis Olsen

Gjennom flere utredninger ble det klart at han hadde dysleksi, ADHD og Tourettes.

Slutta på skolen

På Elverum ungdomsskole fikk han tilbud om flere alternative skoleopplegg noen dager i uka. Enten ved å jobbe sammen med andre som var skolelei på en gård utenfor sentrum, eller på en egen avdeling skolen hadde for de som slet som han.

Hvis man er i klasserommet er det i alle fall noe som tas opp i hjernen som kanskje kan feste seg til senere. Dennis Olsen

Men det var ingenting som motiverte han.

Annet enn ei litt pen jente som reklamerte for restaurantfaget på videregående skole i Hamar.

Han begynte der etter tiendeklasse. Det var også bom. Så han prøvde et alternativt løp på Elverum videregående skole. Det var heller ingen suksess.

Redningen ble å jobbe i en barnehage der han jobbet i flere år før han flytta til Bergen og jobbet der.

Da han valgte å flytte tilbake til Elverum visste han det ikke ville bli lett å få jobb uten utdanning.

Han tenkte han hadde noe i ryggsekken fra skolen som Elverum ungdomsskole kanskje hadde bruk for så han sendte melding til avdelingsleder Jørgen Andersen.

DO Dennis Olsen: Hei! Mitt navn er Dennis Olsen, og jeg er tidligere elev på EUS. Nå har jeg blitt noen år eldre, noen erfaringer rikere og kanskje litt klokere enn det jeg var. Dette vill jeg så gjerne brukt til noe fornuftig. Og lurer derfor på om kanskje dere har bruk for meg på EUS? (.....)Noe jeg kanskje burde fulgt bedre med på i min tid på EUS var den delen hvor man skulle lære seg å skrive en søknad. For jeg er nok ikke den beste på å skrive søknader. Men man kan jo ikke være best i alt. Så lurer derfor på om jeg kunne søkt muntlig ved et møte. (...)mvh Dennis Olsen JA Jørgen Andersen: Hei Dennis! Syntes i grunnen at hele meldingen var en veldig god søknad, så du kan mer enn du tror. Har du mulighet for å stikke innom på skolen for en liten prat på mandag i 12-tiden? Vi har noe som kanskje kan være interessent. Mvh Jørgen Andersen

Så nå er det han som er i klasserommet sammen med elever som sliter med å holde seg der.

Det var lokalavisa Østlendingen som først skrev om jobben Dennis hadde fått.

Det viktigste er å få de til å møte opp og gjøre så godt de kan. Man kan ikke forvente all verden av noen som er skolelei. Dennis Olsen, ungdomsveileder EUS

Av og til må de ut av klasserommet en tur for å lufte seg. Men målet er at de er mest mulig inne med de andre.

TILBAKE I KLASSEROMMET: Dennis Olsen hata ungdomsskolen. Nå er han tilbake og skal hjelpe de som har det som han hadde det. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Har en erfaring vi trenger

Dennis Olsen synes ungdommene han jobber med er mildere i ordbruken enn han vet han sjøl var. Og for første gang i livet kan han si at han gleder seg til å gå på skolen.

– Jeg lærer jo noe nytt hver dag. Nå er jeg snart ferdig med tiendeklasse, ler han.

Det var lite han fikk med seg av fag da han gikk i tiende sjøl.

Han prøver å motivere ungdommene til å være på skolen, sjøl om han ga opp sjøl. Han tror det er et pluss å kunne si «jeg skjønner deg».

Hvis du ikke skal gå skole må du ha en jævlig god plan for hva du skal gjøre. Dennis Olsen

Elevene liker å ha han på skolen.

LIVLIG: Cornelia Gerjdrum Taverne og Jenny Holmen-Sømoen synes det er morsomt å ha Dennis Olsen på skolen. Foto: Anne kari Løberg / NRK

– Han gjør skolehverdagen litt morsommere for alle, sier tiendeklassing Andreas Nygård. Både han og klassekamerat Petter Magnor Østbye føler Dennis skjønner ungdommene veldig godt. De kan tulle med han men hører på han hvis han sier fra.

Med sin erfaring kan han gi oss unge litt råd. Jenny Holmen-Sømoen. tiendeklasse EUS

Sjøl om han ikke har noen utdanning er ikke rektor Hjørdis Bjølseth i tvil om at han passer inn som ansatt på skolen.

– Han har en erfaring sjøl fra ungdomsskolen som gjør at han kan møte elevene på en god måte, sier rektoren ved EUS.

VERDIFULL ERFARING: Rektor ved EUS, Hjørdis Bjølseth, ser at Dennis Olsen har med noe i ryggsekken som er verdifullt for ungdommene på skolen. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Hun sier han har erfart hva som fungerer og ikke fungerer. Sjøl om skolen ønsker å ha ansatte med utdanning i hovedsak. Som ungdomsveileder kan man ha med noe annet i ryggsekken som er mer viktig enn et fagbrev i målet om å få ungdommen til å gjøre viktige valg for seg sjøl.

Han greier å snakke til ungdommene på en måte som gjør at de får tillit til han. Hjørdis Bjølseth, rektor

Dennis har derfor fått jobb fram til sommeren.

Hun ville likevel ha anbefalt han å ta et fagbrev eller gå lærerskolen. Men sjøl om Dennis gjerne vil jobbe videre som ungdomsveileder, frister skole fortsatt lite.