Da Dennis Olsen bestemte seg for å slutte å drikke alkohol, var det i hovedsak et morsomt nyttårsforsett.

Men nyttårsforsettet tok aldri slutt.

– Jeg er fremdeles edru, og er inn i mitt femte år uten alkohol, sier 27-åringen.

Olsen forteller at han var fast bestemt på å ikke endre de sosiale vanene sine da han sluttet med alkohol. Det har han heller ikke gjort.

– Jeg skulle gå på fest, vors, nach og jeg skulle si dumme ting. Ja, jeg skulle gjøre akkurat det samme som alltid. Og det har jeg klart.

Ifølge Vinmonopolet er dette en økende trend blant de unge.

HYLLEN MED ALKOHOLFRITT: Dennis handler på vinmonopolet selv om han er avholdsmann. Da benytter han seg av alkoholfritt-hyllen. Foto: Selene Fjellvang Lie / NRK

Alkoholfritt: Kjerringa mot strømmen

Jens Nordahl er presseansvarlig for Vinmonopolet. Han forteller at salget på alkoholfri drikke er i den kategorien som har mest vekst.

Hittil i år har vinmonopolets salg gått ned med 18 prosent, som følge av at taxfree, utehandel og grensehandel har tatt seg opp.

Alkoholfri drikke har imidlertid fått en vekst, på hele 26 prosent.

– Dette er en tung nasjonal trend. Vinmonopolet kommer til å selge mer alkoholfritt i 2022 enn noensinne. Og det i et marked som faller. Det er veldig spennende, synes vi.

STØRRE SORTIMENT: – Alkoholfritt-hylla er voksende. Vi tilbyr stadig flere produkter på markedet, og det er nok også en av grunnene til at salget øker – at vi rett og slett har fått en veldig spennende bredde i produktene, sier Jens Nordahl, presseansvarlig for Vinmonopolet. Foto: Vinmonopolet

Nordahl snakker om «NoLo-trenden», som står for «no or low alkohol». Han sier unge leder an i trenden med å kjøpe alkoholfritt.

– Det kan se sånn ut, og i hvert fall når det gjelder andre varetyper som har et lavere alkoholinnhold. Vi ser at salget dreier mot lett og lyst. Folk velger bort produkter med høyt sukkerinnhold, høyt kaloriinnhold og høyt alkoholinnhold til fordel for slankere stiltyper- blant annet alkoholfritt.

ALKOHOLFRITT: Vinmonopolet i Hamar, som har ett av landets største utsalg er med på den nasjonale trenden. De har en nedgang i salget på 20 prosent, litt over landsgjennomsnittet. Og en vekst på 26 prosent på alkoholfritt. Foto: Selene Fjellvang Lie / NRK

– Sånn sett blir alkoholfritt kjerringa mot strømmen. Det viser med all tydelighet at folk er opptatt av å leve sunt, legger Nordahl til.

Anbefaler trenden

I likhet med 27 år gamle Olsen, drikker heller ikke 19 år gamle Celine Hovelsen på fest.

Hun har aldri følt på behovet for å drikke alkohol, og vil anbefale unge å henge seg på trenden.

– Noen vil kanskje ikke være enig, mens andre vil ta dette som en morsom utfordring. Jeg liker musikk og stemning, men hvorfor må man ha alkohol når man klarer å ha det gøy uansett. Altså, bare ta litt godteri og brus, liksom.

Hovelsen mener det er flere fordeler enn ulemper med å ikke drikke alkohol.

– Jeg tenker jo litt på helsa. Jeg vil heller kunne dra å trene enn å være bakfull. Jeg kan spise godteri mens andre kaster opp, sier hun.

27 år gamle Olsen påpeker at sortimentet på vinmonopolet har blitt betraktelig bedre i løpet av de fem årene han har vært avholdsmann.

– Før fantes det bare Munkholm og Klaustaler, nå finnes det hundrevis av øltyper som er alkoholfrie og gode.

I likhet med Hovelsen, anbefaler han unge å prøve seg uten alkohol på fest.

– Hvis en øl med litt lavere prosent eller ingen prosent kan få deg til å gå ut på dansegulvet, så slipper du å drikke deg full for å snakke med folk, sier han.

GODE ALTERNATIVER: – Det kommer flere og flere alternativer til alkohol. Markedet er voksende, og du kan få tak i det du ønsker, sier Dennis Olsen. Foto: Selene Fjellvang Lie / NRK