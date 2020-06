– Vi ønsket en tomt der natur, industri og klima er nøye koblet sammen og det fant vi akkurat her, sier daglig leder og eier i Vestre, Jan Christian Vestre.

Her i skogen utenfor Magnor fant Jan Christan Vestre drømmetomten. Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

Vestre forteller at fabrikken blir det første industribygget som oppnår aller høyeste miljøklassifisering, med smarte roboter og selvkjørende trucker, alt basert på fornybar energi.

Fabrikken får også 50 prosent lavere klimagassutslipp enn tilsvarende prosjekter.

– Derfor kan vi med trygghet si at dette blir verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk.

Investeringen på 300 millioner kroner er ifølge Norsk Industri den største i norsk møbelproduksjon på flere tiår.

Rundt fabrikken skal det ikke være noen gjerder og seks meter høye glassvinduer skal gi innsyn i alt. Illustrasjon: Vestre

– Det har vært en lang, men spennende prosess

Kamilla Thue har hatt tett kontakt med Vestre i lengre tid om dette prosjektet, og i dag kunne hun begeistret presentere nyheten.

Kamilla Thue er sikker på at prosjektet vil gi positive ringvirkninger i regionen. Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

– Det har vært en lang, men veldig spennende prosess og som ordfører kunne jeg ikke vært mer glad for at dette skjer akkurat her, sier Thue.

I tillegg til at fabrikken gir 30 til 70 nye arbeidsplasser, tror ordføreren at satsingen også vil gi andre ringvirkninger

– Nå settes Eidskog og Magnor på kartet, på en veldig positiv og fremtidsrettet måte. Vi blir et destinasjonsmål og et sted for å komme og lære.

Mer enn bare en fabrikk

Jan Christian Vestre (33) tok over familiebedriften som 25-åring. Nå er han klar for å satse videre på Magnor. Foto: Mikaela Berg

Vestre produserer utemøbler for det offentlige rom. Selskapet har de siste årene gjort braksuksess med sin eksport til utlandet.

Med utbyggingen på Magnor håper selskapet å vise at man kan skape nye arbeidsplasser og økonomisk vekst, samtidig som man tar vare på klima. Vestre vil gi et nytt bilde av hva industrien kan være.

Skoleklasser skal inviteres inn og folk skal kunne se ned til fabrikken fra taket. Illustrasjon: Vestre

Bedriften sier selv at de vil bygge bro mellom Greta Thunberg-generasjonen og industrifolket.

Og ifølge Vestre selv så blir dette en fabrikk helt utenom det vanlige

– Her skal vi invitere alle som vil til å komme tett på fabrikken og å se gjennom vinduene. Vi vil lage en fabrikk som er kul og som får ungdommen til å ønske seg til industrien.