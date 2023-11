Den siktede skal ha skutt søsteren i Hamar

Det var søsteren av den drapssiktede mannen i 30-årene som ble funnet drept i Hamar lørdag kveld.

Det skriver politiet i Innlandet i en pressemelding.

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at kvinnen døde som følge av skuddskade.

– Avdøde er påført ett skudd. Døden skal ha inntrådt momentant, sier politiadvokat Tom Erik Wassenaar Berntsen i pressemeldingen.

Han opplyser videre at politiet har gjort beslag av et våpen. De avventer tekniske undersøkelser av våpenet før de med sikkerhet kan si at det er det samme våpenet som ble benyttet.

Den siktede mannen ringte selv politiet da han sto utenfor politistasjonen.

Bistandsavdoktat: De pårørende ønsker ro

– De pårørende har selvfølgelig hatt det forferdelig vanskelig de siste dagene, sier bistandsadvokat Elisabeth Viken til NRK.

Hun sier videre at de pårørende ønsker mest mulig ro rundt situasjonen.

– De ønsker ikke å uttale seg om saken overhodet, sier Viken, og viser ellers til politiets redegjørelse.

NRK har så langt ikke fått kommentar fra den andre bistandsadvokaten i saken.

Ifølge politiet er det den siktedes hjem som er åsted for drapet. Kvinnen ble funnet hjemme hos den siktede.

Mannen har erkjent drapet på søsteren, men har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet.

Forsvarer: – Har forklart seg for politiet

Mannens forsvarer, advokat Helge Hartz, sier til NRK at den siktede samarbeider med politiet og har forklart seg om sin rolle.

– Han har i avhør erkjent de faktiske forholdene, og bekreftet at han har skutt og tatt livet av søsteren sin.

Advokaten mener imidlertid at klienten ikke skulle erkjenne straffskyld på nåværende tidspunkt fordi han klienten først burde vurderes av sakkyndige.

– Har han sagt noe om hvorfor han gjorde det?

– Han har som sagt forklart seg for politiet og gitt hans begrunnelse, men jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på det på nåværende tidspunkt.

Innlagt på psykiatrisk avdeling

Den siktede er ivaretatt av helsevesenet, og har vært innlagt på psykiatrisk avdeling.

FORSVARER: Helge Hartz har uttalt at hans klient samarbeider med politiet. Han sier også at mannen trenger bistand fra helsevesenet. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

– Han har med helsehjelp ved siden av seg kommet frem til at han ønsket å avgi forklaring til politiet, og samarbeider med dem, har hans advokat Helge Hartz tidligere uttalt til NRK.

Mannen er varetektsfengslet i fire uker, to av ukene med brev- og besøksforbud.

Politiadvokat Tom Erik W. Berntsen har tidligere sagt at mannens helsetilstand blir vurdert.

POLITIADVOKAT: Tom Erik W. Berntsen sier politiet har gjort flere beslag i saken. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Siktede var i avhør søndag hvor han erkjente de faktiske forhold. Det er gjennomført en primærpsykiatrisk vurdering, og det jobbes nå videre med å få en fullstendig vurdering av om siktede er strafferettslig tilregnelig, sa Berntsen.

Obduksjon av den døde kvinnen ble gjort mandag.

NABO: Kiin Saliem Abdi har sagt at hennes bror hørte noen skrike samme kveld som kvinnen ble drept. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Nabo: – Utenkelig

En nabo til huset der kvinnen ble funnet drept, Kiin Saliem Abdi, sier nabolaget vanligvis er fredelig.

– En av brødrene mine hørte noen skrike, og han trodde kanskje det kom fra en TV. Men da politi og ambulanse var her gikk han til mamma og sa han hadde hørt noen skrike. Da kom politiet selvfølgelig og gjorde et intervju av ham, har hun sagt til NRK.

