Den Norske Turistforening for Finnskogen og omegn i Innlandet har avlyst alle turene i skogen de første to ukene i starten av elgjakta.

– Ikke gå der det er elgjakt, oppfordrer Per Lundstein som er daglig leder i DNT Finnskogen og Omegn.

For mange er høstferien allerede i gang og det er også elgjakta. Problemet er at det er mange turstier som ligger midt i jaktterrenget.

Selv om skogen er for alle, så ber DNT om at man tar hensyn til hverandre.

– Vi kan bruke skogen både før og etter elgjakta, så da kan man vise hensyn til både dyr og jegere og ta en pause akkurat under elgjakta, sier Lundstein.

Spesielt de første 14 dagene er det mange jegere ute, og mange ønsker å fylle kvoten så raskt som mulig.

Det er ingen fare å gå på tur

Leder av Norges Jeger- og Fiskerforbund Knut Arne Gjems, startet selv elgjakta i et populært turterreng på jaktas første dag. Han møter ofte på turgåere på jakt og mener det er plass til begge.

SIKKERT I SKOGEN: Leder av Norges Jeger- og Fiskerforbund Knut Arne Gjems mener det ikke er noen fare for sikkerheten til turgåere under elgjakta. Foto: Mats Sparby / NRK

– Jeg er ikke enig at man ikke skal gå i skogen selv om det er elgjakt. Det er sikkert å gå i skogen. Skogen er åpen for alle og vi viser hensyn til turgåere.

Gjems mener man kan eventuelt kan legge turen et annet sted hvis en elgjeger sier de jakter aktivt med hund og har los på elg. Selv traff han en elgkalv i dag tidlig på sin første jaktdag.

– Jeg hørte en okse som lokket i skumringen, og jeg lokket tilbake. Da kom det en ku og kalv bak. Vi felte kalven med ett skudd, og er nå godt i gang med jakta, sier Gjems.

FELTE EN KALV: Knut Arne Gjems er selv en ivrig jeger, og felte en elgkalv første dag av jakta. Foto: Knut Arne Gjems

Gode råd til turgåere under jakta

Den Norske Turistforening er opptatt av at alle skal kunne bruke skogen, og at man ikke skal være redd for å ta seg en tur ut. De oppfordrer allikevel folk til å finne alternativt turterreng og ikke gå midt i elgtråkket.

– Jegerne har det største ansvaret her, man må ikke legge alt på turgåerne, sier kommunikasjonssjef i DNT Mette Habberstad.

Hun påpeker at det er ikke meningen at folk skal sitte inne fordi det er elgjakt.

DNT og jegerne gir følgene råd til deg som har tenkt deg ut: