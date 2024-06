Saka samanfatta: Ekspander/minimer faktaboks Kongelege Norske Automobilklub (KNA) vil ha slutt på blasse og utydelege skilt langs norske vegar.

KNA oppfordrar folk til å sende inn bilete av dårlege skilt, som skal bli til ein rapport som Statens vegvesen og samferdselsdepartementet får overlevert. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

– Dette er eit døme på at vi har ein jobb å gjere, seier Tor Valdvik i Kongelege Norske Automobilklub (KNA).

Langs norske vegar finst det tusenvis av skilt, men ikkje alle er i like god stand.

No er KNA i gang med ein storaksjon der dei skal avdekke og dokumentere dårlege skilt langs vegane.

Tor Valdvik i Kongelege Norske Automobilklub. Foto: Frode Meskau / NRK

– Vi har ikkje skilt for moro skuld. Når skilta er slik som her, så er det så alvorleg at det i verste fall kan føre til ulykker, meiner Valdvik.

Sjå sjølv om klarar å tyde kva som står på desse skilta:

Fleire hundre skilt vart bytta ut

Formålet med aksjonen er å få erstatta blasse eller misvisande skilt med nye over heile landet.

– Mange av eksempla er graverande og utgjer faktisk ei fare for trafikktryggleiken, meiner Valdvik.

Skrap fram bilete og sjå korleis skiltet eigentleg skal sjå ut.

Trykk for skrapemodus Skrap frem hele bildet Her ser du forskjellen på eit slitt skilt, og korleis det eigentleg skal sjå ut. Frode Meskau/BJARTE JOHANNESEN

KNA gjennomførte liknande aksjonar i 2010 og 2015.

Resultatet då var at rundt 400 skilt over heile landet vart bytta ut.

– Det viser at denne aksjonen utgjer ein skilnad, seier Valdvik.

Positiv til initiativet

Statens vegvesen har ansvaret for oppfølging og nødvendig utskifting av vêrslitne og øydelagde skilt etter riks- og europavegnettet i Noreg.

Asbjørn Stensrud er seksjonssjef for drift i Statens vegvesen.

– Driftsentreprenørane registrer vêrslitne og øydelagde skilt og melder dette inn til Statens vegvesen som byggherre.

Asbjørn Stensrud, seksjonssjef for drift i Statens vegvesen. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

– Statens vegvesen bestiller nødvendig utskifting av skilt.

Men:

– Grunna økonomiske prioriteringar kan det skje at enkelte skilt som vi har ansvar for ikkje har god kvalitet til kvar ein tid.

Derfor er Stensrud positiv til initiativet frå KNA.

– For trafikktryggleiken er det viktig at trafikkskilta er godt synlege. Statens vegvesen synest det er bra at KNA er med å sett fokus både på dette og på trafikktryggleiken.

Ikkje blast, men nokså utydeleg likevel dette skiltet som er langs ein veg i Lom i Innlandet. Foto: Privat

Lokkar med premie

Kven som helst kan bli med på dugnaden ved å sende inn bilete av dårlege skilt.

Bileta som blir sendt inn skal bli til ein rapport som Statens vegvesen og samferdselsdepartementet får overlevert.

– Vi kjem til å krevje at skilta blir bytta ut, slik at vi få god skilting langs vegane, seier Valdvik.

– Det vil betre både tryggleiken og framkjømda.