– Jeg snakket med han rett før vi la oss. Men samme natt gikk han rett forbi soverommet vårt og tok sitt eget liv, sier mor Tone Therese Haugen.

På veggen hjemme i stua henger et bilde av sønnen som aldri ble mer enn 17 år gammel. Tatt bare uker før han døde.

Under bildet henger ei badeand – for svømminga han elsket og en regnbue – for den fargerike sjela hans, forteller mor.

Elias var ifølge mor en fargerik type, som alltid tok seg av andre. Dette mottok han pris for i svømmegruppa bare uker før han døde. Foto: Privat

– Hvis jeg kan hjelpe noen. En eneste person som har det skikkelig vanskelig å finne et håp. Det er målet mitt, sier Haugen.

Etter Elias død ble det viktig for Haugen å gjøre noe. Bidra til en endring. At ikke flere måtte gjennom det samme som deres familie.

Tone Therese Haugen forteller at Elias fikk fri fra de vonde tankene da han svømte. Foto: Privat

– Må snakke om hvordan vi har det

I dag er Haugen leder i organisasjonen Leve Hedmark, hvor hun årlig legger ned mange timer som likeperson og foredragsholder.

I 2023 tok 693 mennesker livet sitt i Norge. Det er en økning på 70 personer fra året før. Bare i 1988 ble det registrert et høyere antall selvmord.

Hjemme i stua til Haugen i Brumunddal står 58 kubbelys.

De skal alle tennes når Verdensdagen for selvmordsforebygging skal markeres tirsdag.

Haugen har brukt mange timer allerede på å planlegge arrangementene.

Målet er at flere skal åpne seg opp – og at flere skal tørre å spørre.

Under temaet «start samtalen» arrangerer Leve og Haugen konsert og flere arrangementer, blant annet på CC på Hamar denne dagen.

– Vi må snakke om hvordan vi har det. Det var ingenting som tilsa at Elias hadde noen utfordringer. Det kom som lyn fra klar himmel, forteller Haugen.

Tone Therese Haugen viser frem de 58 lysene som skal brenne for de 58 som tok sitt eget liv i fjor. Foto: Stein S Eide / NRK

Ingen forvarsel

Hun forteller at sønnen var en kreativ type, glad i matematikk og en ivrig svømmer. Elias gikk også på linja dataelektronikk på Hamar katedralskole.

På et bilde Haugen viser NRK, holder Elias, kledd i en fargerik genser, en pris treneren i svømmeklubben har gitt ham for å være en humørspreder på laget.

Svømmingen var ifølge Haugen et fristed for sønnen.

– Når jeg svømmer, tenker jeg ikke på noe, forteller hun at han sa.

Siden tegnene var så få, tror ikke Haugen det var mye de kunne gjort annerledes.

Trenger du noen å snakke med? OBS: Om det står om liv og helse, ring 113! Hjelpetelefonen til Mental Helse: 116 123 (fra utlandet: +47 911 16 123) Døgnåpen chat-tjeneste og skrive-tjeneste: sidetmedord.no Mental Helse Ungdoms Hjelpechat er for ungdom og unge voksne, i alderen 18-35 år. Åpen hver dag hele uken fra 18 til 21. Alarmtelefon for barn og unge: Et nødnummer for barn og unge: 116 111 Røde Kors' Kors på halsen: En chat for alle under 18 år - åpen daglig 14-22 Kors på halsens telefon: 800 33 321 (man-fre 14-22) Kirkens SOS, telefon 22 40 00 40 (hele døgnet) Kirkens SOS, anonym chat: soschat.no (daglig 18.30-22.30 - fre til 01.30) Flere ulike hjelpetelefoner og chatter finner du på psykiskhelse.no Kilde: Rådet for psykisk helse

Grunnet koronapandemien stengte bassenget og Elias fikk ikke de mange timene med «meditasjon» han kanskje trengte.

– Jeg tror han hadde et tankekjør han ikke kom ut av. Jeg har senere forstått at han så på verden som et vanskelig sted å skulle bli voksen i, forteller Haugen.

Elias døde 17. januar 2021.

Elias var glad i matte, god i Rubiks kube og brukte hodet mye. Foto: Privat

Håper på mer åpenhet

For Haugen ble åpenhet i etterkant viktig. Hun mener mange kunne vært reddet om man snakket mer om det vonde.

– Ingen er lykkelige hele tiden. Alle vil møte både opp og nedturer. Det er sånn det er å være et menneske. Man må være med på begge deler for å ha glede av det gode også.

– Dette er et stort samfunnsproblem som man må få bort skam og skyldfølelse og bygge opp åpenhet rundt dette. Det er den eneste måten vi kan jobbe med det på, følger Haugen opp.

Hun håper folk tør å åpne seg og snakke om sine utfordringer.

Og får støtte fra fagfolk:

– Kan redde liv

– Det å snakke om selvmordstanker kan redde liv. Selvmord får store ringvirkninger for mange og må sees på som et samfunnsproblem, sier Synøve Magnussen Wiig.

Hun er psykologspesialist og spesialrådgiver ved RVTS Øst.

Hun mener det ikke alltid skal mye til for å snu en personlig krise.

Synøve Magnussen Wiig, spesialrådgiver og psykologspesialist i RVTS Øst. Foto: RVTS

Hun mener også selvmord i større grad må settes på dagsorden, både politisk og privat.

– Å spørre om noen har selvmordstanker setter ikke i gang selvmordsadferd. Vi er veldig opptatt av at hvis du er bekymra for en nabo, en venn eller kollega, at du da stiller spørsmål om de har disse tankene, sier Wiig.

Ifølge Wiig handler forebyggingen om flere ting. Hun trekker frem å få ned mobbetall, forhindre utenforskap og at man i større grad er åpne med og er der for hverandre.

Wiig sier selvmordsforebygging må skje på flere nivåer. Både på myndighetsnivå og blant mannen og kvinnen i gata.

– Tenk hvor mange brannøvelser det er i løpet av året. Hvor ofte brenner det da? Hva med å heller ha noen kriseøvelser, slik vil folk bli mer vant til å snakke om det som er tøft, sier hun.