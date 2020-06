Då breen smelta fekk Noreg ein ny totusenmeterstopp

– Me har lurt på om det berre er ei steinrøys på breen, men her er det fast og fint fjell, seier Dag Inge Bakke.

Han er naturrettleiar ved Klimaparken 2469, og har nyleg utforska det som kunne vore ei steinrøys, men som viste seg å vere noko heilt anna.

– Det er ein liten bismak ved denne nye toppen, for breen har smelta mykje. Men, me skal vere glade for å ha gjort ei ny bestigning, seier Bakke.

HØGT OPPE: Toppen ligg på Noregs tak. I bakgrunnen kan du sjå Galdhøpiggen, med toppunkt på 2469 meter over havet. Foto: Even Lusæter / NRK

Ligg langs ruta til «Piggen»

Styggebreen er mogleg ein av dei mest trafikkerte breane i Noreg. Kvar sommar blir den passert av tusenvis av turistar på veg opp til Noregs høgaste fjell, Galdhøpiggen.

Namnet har breen fått for dei «stygge», skumle, sprekkane sine.

Som på andre brear i Noreg, har mykje snø smelta vekk frå Styggebreen.

Trass bismaken med at breane smeltar, er det kor høgt Styggebreen-toppen ligg som gjer den spesiell. Kan den føye seg inn i det selebre selskap med dei over 300 andre 2000-meterstoppane i Noreg?

Kontrollmålingar må til, men her og no blir GPS-ein til Bakke trekt fram. Den tikkar oppover og oppover, over 1900, og så:

MÅLER: Dag Inge Bakke kjem med GPS fram til at den nye toppen truleg ligg på 2048 meter over havet. Foto: Even Lusæter / NRK

– No bikkar det 2000 her, så no skal det gå. No er me rimeleg sikre, 2049, her eg står no. Men, me står oppå ein stein, så om me er litt snille så kan me seie 2048, seier Bakke.

Han er sikker på at det er ein totusenmeterstopp.

– Den er høgare enn mange andre totusenmeterstoppar, så dette er med god margin, seier han.

Måling av høgd på fjell Ekspandér faktaboks Me har fastsett høgder i Noreg meir eller mindre systematisk sidan slutten av 1700-talet.

I starten nytta ein eit kvikksølvbarometer for å måle høgde, og med utgangspunkt i lufttrykket rekna ein seg fram til høgda.

Metodar og utstyr blei betre utover på 1800-talet, men i ettertid har det kome fram at mange av målingane likevel gav store feil, blant anna fordi det ikkje var noko fast høgdegrunnlag.

Til dømes blei Galdhøpiggen målt til 8161 fot, eller om lag 2560 meter over havet (moh.) i 1879. På 1930-talet hadde fjellet «krympa» til 2469 meter, som er den høgda som er oppført på kartet i dag.

Det var eit viktig framsteg mot meir nøyaktige målingar då det mot slutten av 1800-talet blei etablert eit felles høgdegrunnlag ved hjelp av såkalla presisjonsnivellement. Dette vil seie at ein fastsette høgdeforskjellar ved hjelp av ei horisontal sikteline.

Denne metoden er svært nøyaktig og blir framleis nytta når det er strenge krav til presisjon.

Utgangspunktet for høgdene som blei målt på 1800- og første halvdelen av 1900-talet, «Normal Null», var ei steinstøtte i hagen til Noregs Geografiske Oppmåling (seinare Kartverket) i Oslo. Høgda på steinstøtta var basert på middelvannstanden i Oslofjorden.

Det gamle Normal Null blei i 1954 erstatta av ein ny, Normal Null 1954 (NN1954), som tar utgangspunkt i ei steinstøtte på Tregde i nærleiken av Mandal. Den er 21,2 centimeter lågare enn den gamle normalen.

I perioden 2011–2018 har det gradvis blitt innført eit nytt høgdesystem, NN2000. Dette har erstatta det eldre systemet NN1954.

Dei fleste høgdene på dagens kart er fastsett med utgangspunkt i flyfoto eller laserskanning av landskap.

Det kan framleis finnast fjell som ikkje er oppdaga. Nokon kan vere skjult av bre, andre toppar har eit «skjult» toppunkt på kartet som kartkonstruktøren har gått glipp av. (Kjelde: Statens kartverk)

VARDE: Etter å ha bygd ein varde står eit namn att å finne. Bakke meiner «Styggebreahesten» kan vere passande. Foto: Even Lusæter / NRK

– Ein ny topp i Oppland

Det er fleire andre brear i Jotunheimen som har slike topp-punkt ute på breflata, blant anna Veobreahesten og Nørdre og Søre Hellstugubreahesten.

Steinrøysa som nyleg har smelta fram, midt på breen, gjorde at Trond Eilev Espelund i Statens kartverk også vart nyfiken.

– Her ser eg noko rart, her er det ein liten buktning. Me kan ta ein nærmare kikk. Jada, her er det noko, seier Espelund.

Han studerer nye flyfoto av Styggebreen.

– Dette er ein ny topp på over 2000 meter, kanskje 30–40 meter over. Dette var interessant, ein ny topp i Oppland. Dette var gledeleg, seier han.

OVERSIKT: Trond Espelund har på eige initiativ starta med ei nyregistrering av alle fjelltoppar i Noreg. Han kan dermed seiast å vere den mest opplyste på temaet i Noreg. Foto: Even Lusæter / NRK

Sjeldan registrering

I nyare historie har det ikkje skjedd at nye 2000-meterstoppar har blitt registrert.

Det høgaste som nyleg er oppført er ein topp i Romsdalen, Karlsskråtind, som kom med på lista over 1800-meterstoppar.

Spørsmålet Espelund i Kartverket no stiller seg, er kor høg primærfaktoren på den nye totusenmetringen er, altså kor mykje toppen hevar seg i forhold til terrenget rundt.

I Noreg er det eit vanleg skilje på primærfaktor på 10 og 30 meter for dei som samlar på totusenmeterstoppar.

– Akkurat no er ikkje primærfaktoren så stor for den nye toppen, for den har jo bre på alle kantar. Men den kan bli større ettersom breen minkar, seier Espelund.

Kva er primærfaktor? Ekspandér faktaboks Primærfaktor er eit godt kjent omgrep blant tinderanglarar og folk som «samlar» på fjelltoppar. Men kva er det eigentleg? Uttrykket har fleire forklaringar: Wikipedia: Primærfaktor er eit mål på kor mykje ein fjelltopp hevar seg i forhold til terrenget omkring. Primærfaktoren til ein fjelltopp er den minste vertikale avstanden (høgdeforskjellen) ein først må gå ned for å kunne gå opp til eit høgare punkt enn den fjelltoppen ein starta frå. Ein topp kan definerast som eit punkt som er slik at terrenget – i alle retningar frå toppen – går anten bortover eller nedover.

Store Norske Leksikon: Den minste høgdeforskjell ein må stige ned frå ein topp før ein kan komme på ein høgare topp. Primærfaktor brukast i forbindelse med definisjonen av fjelltoppar, og angir kor mykje ein forhøgning i terrenget må rage opp over omkringliggande terreng for å bli rekna som ein sjølvstendig topp – jo mindre primærfaktor, jo fleire toppar. Viss ein legg til grunn ein primærfaktor på 50 meter, har Noreg oppunder 190 toppar på 2000 moh. eller høgare. Med primærfaktor på 30 meter skal Noreg ha 231 toppar på 2000 moh. eller høgare.

NYTT PUNKT: Då Styggebreen trekte seg tilbake, dukka dette punktet opp. Rett vest for punktet går ruta mellom Juvasshytta og Galdhøpiggen. Ein ny totusenmeterstopp vart oppdaga. – Det trur eg er lenge sidan. Me har nok fleire kandidatar, så heilt unikt er det ikkje, seier Bakke. Foto: Skjermdump, Kartverket

Viktig for samlarar?

Morten Helgesen er forfattar av boka «Norges Fjelltopper over 2000 meter», som nyleg kom i nytt opplag. Han seier det er overraskande med ein ny topp.

– Det er ein del folk som samlar på toppar over 2000 meter, så dette blir nok interessant for fleire, seier Helgesen.

TURMÅL: Med Galdhøpiggen som turmål har mange passert den nye toppen på Styggebreen. Foto: Even Lusæter / NRK

Han driv nettstaden Peakbook, der det finst ulike lister over toppar ein kan samle på.

Av dei såkalla 2k-toppane er det timeterstoppane som er mest populære. Det vil seie at skardjupna til neste topp er på ti meter eller meir.

Helgesen ventar no spent på kor stor primærfaktor den nye toppen får.

– Viss den hamnar innanfor timeterstoppane er det nok fleire «fjellnerdar» som må ut og plukke den, seier Helgesen.

NY TOPP: Ny totusenmetertopp på Styggebreen. I bakgrunnen går eit taulag på veg til Galdhøpiggen. – Sjølv dei som har gått opp og ned her dagleg, heile sommaren, har nok ikkje tenkt på at det dukkar opp ein totusenmeters topp her no, seier Bakke. Foto: Even Lusæter / NRK