De fire mennene er siktet for grovt brudd på narkotikaloven.

– Dette er en av de større plantasjene som er avdekket i vårt område. Produksjonen fremstår som profesjonell med lys, varme og ventilasjon, sier politifullmektig Christine Lundstein ved Kongsvinger politistasjon.

Plantasjen ble avdekket i oktober, og fire menn i alderen 29 til 34 år ble arrestert, siktet og varetektsfengslet.

Tre av mennene er polske statsborgere, mens den fjerde er norsk.

Undersøker verdien

Cannabisplantene hadde kommet langt i veksten og Kripos skal nå undersøke hvor mye narkotika produksjonen tilsvarer.

– Det ble funnet i overkant av 700 planter, noe som er et betydelig beslag. Samtlige planter så ut til å ha toppskudd, noe som tilsier at plantene har kommet langt i vekstfasen, sier politifullmektig Lundstein.

Dette vil ha betydning for en eventuell straff, fordi det er i disse toppskuddene man finner virkestoffet THC, som gir rusvirkningen i cannabisprodukter, opplyser politiet.

– Mengde toppskudd og styrkegrad vil man først få avklart nærmere når Kripos har foretatt sine undersøkelser av det innsendte materialet, sier Christine Lundstein.

GODE VEKSTFORHOLD: Cannabisplantene hadde kommet langt i vekstfasen. Foto: Politiet

En løslatt

En av mennene som ble pågrepet er løslatt, fordi det ikke lenger er bevisforspillelsesfare. For de tre andre som fremdeles sitter i varetekt er det unndragelsesfare, da de er polske statsborgere uten særlig tilknytning til Norge.

Politiet tar sikte på å holde dem varetektsfengslet frem til saken er avgjort.

Fare for storsalg

Politiet i Kongsvinger er fornøyd med at de fikk avdekket cannabisplantasjen.

– Vi ser alvorlig på at det produseres narkotika i nærområdet vårt. En slik produksjon vi ser her, har et stort potensial til spredning av større mengder cannabis, spesielt om den driftes over lengre tid. Vi er derfor fornøyde med å ha avdekket og stoppet denne plantasjen, sier Christine Lundstein.

Saken er fremdeles under etterforskning, men går nå mot en avsluttende fase.