I hylla med brukte klær finner Elisabeth en lilla kjole med hvite stjerner. «Girl-power» står det på brystet. Den passa perfekt.

– Her har man mulighet til å ta med seg noe hver dag som er for lite og ta med noe hjem som passer, sier Martine Malmberg som er mamma i barnehagen.

Både hun og de andre foreldrene i barnehagen har erfart at klærne ikke rekker å bli slitt før det må kjøpes nye. Nå slipper de å kaste brukte klær og bruke mye penger på nye.

Og så sparer de miljøet for digre søppelberg med brukte klær.

Det var utdanningsnytt som omtalte saken først.

Populær hos store og små

I mange barnehager er det en byttedag i året. Men i Lillehammer barnehage ville de prøve det hver dag.

Og det kan være lurt.

I fjor høst kjøpte vi mer klær og sko enn noen gang i Norge. Vi brukte 22,4 milliarder kroner på dette i fjerde kvartal.

Oppskriften var enkel. Når poden har vokst ut av klærne sine kan mamma eller pappa henge det opp på et stativ som står i barnehagen.

GJENBRUK: På et stativ henger klær som barn i barnehagen kan arve av andre. Foto: Roar Berntsen / NRK

Så kan noen andre plukke det og sjekke om det passer.

– Barna går forbi byttestativene hver dag og finner noe de synes er kult, sier Martine Malmberg.

På avdelingene med de minste barna er det mest brukt. For de kan jo arve av de eldre i barnehagen.

GØY: Martine Malmberg, som er en av foreldrene i barnehagen, forteller at barna synes det er gøy å bytte klær. Foto: Roar Berntsen / NRK

Det er ikke bare mulig å bytte klær, også sko og leker kan de som ikke bruker det lenger ta med i barnehagen. Så får kanskje noen andre bruk for det.

Det som ikke passer noen blir sendt til Fretex eller lagt i UFF-containere.

Bra at foreldrene tar tak

Det er foreldreutvalget i Lillehammer barnehage som har tatt initiativ til bytteordningen i barnehagen.

– Jeg synes foreldre i dag er veldig miljøbevisste og opptatt av gjenbruk, sier styrer i barnehagen Kristina Bakken.

KOSTER PENGER: Styrer i Lillehammer barnehage, Kristina Bakken, mener det ikke bare er bra for miljøet men også for lommeboka til flere foreldre. Foto: Roar Berntsen / NRK

Hun sier at for mange kan det også ha et økonomisk perspektiv. Det er ikke alle familier som har like god råd til å kjøpe nytt hele tiden.

På denne måten blir det helt naturlig for barna å ha brukte klær som noen eldre de kanskje kjenner og ser opp til har brukt.

– Det er veldig populært hos både barn og voksne, sier Martine Malmberg.

Hun anbefaler andre barnehager om å gjøre det samme, siden det er enklere å gjennomføre enn en byttedag i året.