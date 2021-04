Folk i bygda Risberget mister strømmen nær sagt ukentlig store deler av året.

Nå er de møkk lei, og vil gå til rettssak mot Norges største nettselskap.

Forbrukerrådet synes det er spennende, fordi strømproblemer er noe flere bygdesamfunn lider under.

Odd Even Fylling bor i Risberget i Våler i Innlandet. Strøm- og mobildekningen er så dårlig at det går på helsa løs.

– Vi må passe på at vi har propan, og sørge for diesel til strømaggregatet slik at vi får opp vann fra brønnen, beskriver han.

39 strømbrudd på ett år

I 2019 mistet Risberget og nabogrenda Gravberget strømmen 39 ganger.

Ved langvarige strømbrudd mister de også telefonforbindelsen. Innbyggerne opplever situasjonen som både kritisk og livstruende.

Til tross for en mangeårig kamp, opplever de ikke at strømselskapet gjør nok for å bedre ståa.

Nå vil grendefolket gå til søksmål mot leverandøren Elvia, Norges største nettselskap.

De har kontaktet advokat, men foreløpig ikke stevnet nettselskapet.

KRITISK: Odd Even Fylling var klar i sin tale da han i dag kom til Hamar, hvor Elvia har sitt hovedkontor. Til høyre er Torstein Hervland, som grenda har benyttet som fagmann i saken. Foto: Frode Meskau / NRK

Fikk tilbud om en satellitt-telefon på deling

Det bor til sammen 100 personer i Risberget og Gravberget. Grendene er omgitt av skog og det er langt mellom husene. Trær som faller over gamle strømlinjer fører til mange strømbrudd.

Når strømmen går har ikke innbyggerne mobildekning. De kjenner seg utrygge, for da kan de ikke en gang ringe nødetatene om noen blir alvorlig sjuke, eller ved ulykker og brann.

Gjentatte ganger har folk i bygda tatt opp problemet, både med kommunen, fylkesmannen, nettselskap og telefonleverandør.

Det eneste kommunen kunne tilby var en satellitt-telefon på deling til bygdas innbyggere.

– Vi bor tre til fem mil unna Våler, fire til seks mil unna Elverum sykehus. Det er en alarmerende krisesituasjon oppi dette, sier Odd Even Fylling.

Elvia: – Veldig kjedelig

Elvias kommunikasjonssjef Morten Schau innrømmer at det er en lei situasjon.

– Det er veldig kjedelig at kunder ser seg nødt til å gå til sak mot oss, sier Schau.

BEKLAGER: Morten Schau hos Elvia syns det er leit at innbyggerne i Risberget går til sak. Han bekrefter at det er en vanskelig strømsituasjon i området. Foto: Presse

Han bekrefter at det er mange strømbrudd i området.

– Dette er en linje på 50 kilometer, og den ligger veldig utsatt til, med mye vegetasjon og trær som dekker linjer. Det er begrenset hva vi kan gjøre, og det vil ta tid.

Men Elvia legger til at de at de jobber med å få gjort utbedringer i området.

Forbrukerrådet: Nettselskapene må ta ansvar

Dersom det ender med rettsak, sier Forbrukerrådet det er historisk.

– Vi er godt kjent med forbrukere som opplever problemer knyttet til strømleveransen, men ikke at forbrukere eller grupper har gått til sak på bakgrunn av dette, sier seniorrådgiver Thomas Iversen.

Han sier saken er spennende, siden dette er en problematikk som kan angå mange.

SENIORRÅDGIVER: Thomas Iversen i Forbrukerrådet syns det er interessant at lokalsamfunnet går til sak. Han mener at nettleverandørene bør være sitt ansvar bevisst. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve/Forbrukerrådet

– Det er grunn til å tro at flere steder i landet sliter med eldre strømnett, noe som gjør dette til en interessant sak.

Han påpeker at nye elektriske apparater og en økende elbilpark stiller nye krav til leverandørene.

– Vi forventer at nettselskapene tar ansvaret sitt på alvor, og forsterker nett i tråd med elektrifiseringen av samfunnet.

– Ikke Norge verdig

Risberget fikk strøm i 1952, og deler av linja er fortsatt fra den tida. Hele linja på 50 kilometer bør byttes raskt, mener Torstein Hervland.

Elektroingeninøren, som sjøl har vært elverksleder, råder grenda til å ta saken til retten hvis ikke Elvia bygger nytt nett.

Odd Even Fylling mener lokalsamfunnet ikke har noe annet valg enn å gå til sak.

– Dette er Davids kamp mot Goliat, og det er ikke Norge verdig at eldre folk her i bygda skal leve i konstant usikkerhet.

UTEN MOBILDEKNING: Odd Even Fylling sier at grenda Risberget ofte mister telefonforbindelse som konsekvens av strømbrudd. Han mener strømsituasjonen går på helse og sikkerhet løs. Foto: Anne Næsheim / NRK

I en tidligere versjon av denne artikkelen stod det at grenda går til søksmål mot Elvia, men nettselskapet er ikke stevnet. Teksten er derfor endret.