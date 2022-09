Her kjører bussjåføren mens han ser på video på mobilen

Hendelsen skjedde på en buss i Hamarregionen denne uka.

Sjåføren hadde lagt mobiltelefonen oppå dashbordet. På skjermen spilte en video.

Det fikk en ung passasjer til å reagere. Han valgte å filme det han så.

Ungdommen som filmet ønsker ikke å uttale seg i media. Faren hans, som ønsker å være anonym av hensyn til sønnen, forteller til NRK at han synes dette er oppsiktsvekkende.

– Bussjåføren har jo ansvar for alle passasjerene, sier han.

Tar sikkerheten på alvor

Sjåføren i videoen er ansatt i Vy buss. Områdesjef Arild Nylend i selskapet forteller at de er kjent med hendelsen.

BEKLAGELIG: Områdesjef Arild Nylend i Vy buss sier det er beklagelig hvis deres sjåfører ser på mobilen under kjøring. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Han understreker at de har rutiner de må følge i slike typer saker. Første steg er å ta sjåføren inn til en samtale, for å finne ut hva som egentlig skjedde.

Deretter vil busselskapet ta en vurdering av hvilke konsekvenser dette kan få for sjåføren.

– Dette anses som en personalsak, så jeg kan ikke utdype noe nærmere, sier Nylend.

NRK har vært i kontakt med sjåføren gjennom Vy buss. Vedkommende er kjent med artikkelens innhold, og ønsker ikke å kommentere saken.

Dersom det stemmer at deres ansatte ser på mobilen mens de kjører, er det svært alvorlig, mener områdesjefen.

– Det er veldig beklagelig at slike hendelser skjer. Det er viktig for oss å ta sikkerheten på alvor i alle sammenhenger.

Innlandstrafikk: – Hender vi får videoer om mobilbruk

Sjåførene i Hamarregionen er ansatte i Vy buss, men kjører på oppdrag for Innlandet fylkeskommune.

Leder i Innlandstrafikk Lars Baukhol forteller at de ble varslet om hendelsen først.

De sendte saken videre til arbeidsgiver, som har ansvaret for å følge opp. Det er standard prosedyre i Innlandstrafikk etter klager på sjåførene.

VARSLET: Leder i Innlandstrafikk Lars Baukhol forteller at de er varslet om hendelsen, og har tatt det videre. Foto: Privat

Baukhol understreker at Innlandstrafikk har nulltoleranse for mobilbruk under kjøring.

– Dette synes vi ikke noe om. Vi skal ikke ha det sånn på våre busser.

Samtidig er dette et kjent problem.

– Det hender at vi får videoer eller meldinger fra kunder om mobilbruk fra tid til annen, sier lederen.

Ønsker å forebygge

Områdesjef Nylend i Vy buss forteller at selskapet skal legge til rette for at all tjeneste foregår etter regler og rutiner.

– Vi jobber, i enhver sammenheng, med viktigheten av at alle våre ansatte skal ta sikkerheten på alvor. Det er noe vi forventer at alle ansatte gjør, sier han.

Han poengterer at de ansatte også har et ansvar i henhold til lovverket.

– De må holde seg til de lover og regler som gjelder for en sjåfør.