Det vakte oppsikt da Brøttum Almenning i Innlandet bladde opp 80 millioner kroner og kjøpte storgården Gammelstu Stai i Stor-Elvdal i 2019.

Det er ikke vanlig at slike gårder kjøpes av en almenning. Utfordringene lot ikke vente på seg.

Stor-Elvdal kommune og Statsforvalteren sa nei til å gi almenningen konsesjon.

Landbruksdirektoratet ville heller ikke gjøre om vedtaket.

Etter å ha vært i tenkeboksen en stund, har almenningen landa på ikke å ta kampen videre.

– Nå har vi bestemt oss for å selge gården igjen. Vi har brukt de mulighetene vi har til å anke og få opp igjen saken, sier styreleder i Brøttum Almenning, Hans Bjugstad.

Ifølge styrelederen kunne de kanskje ha gått til søksmål, men han sier at det er utelukket.

Gammelstu Stai Ekspandér faktaboks Gården i Imsroa i Stor-Elvdal har vært i samme slekt i nesten 500 år og gjennom 13 generasjoner. Den består av flere bygninger, store landbruksarealer og enda større skogsarealer. I alt er den på 61.780 dekar. I tillegg til gårdshusene omfatter salget et nyere fjøs, ei seter, et overnattingssted, stabbur, slakteri og jakthytter, blant annet.

Har prøvd alt

Tidligere eier og gårdbruker Anbjørg Svenkerud bestemte seg for å selge den enorme eiendommen på grunn av sjukdom.

I følge bestyrer i Brøttum Almenning, Jan Tore Hemma, var helsetilstanden til selger avgjørende for at de kjøpte og overtok før de visste om de fikk konsesjon.

I dag sier styreleder Hans Bjugstad at almenningen fikk mange signaler om at det kunne bli en utfordring å få konsesjon på den store eiendommen.

– Vi ble fortalt at konsesjonssaker kan være uforutsigbare, legger han til.

Nå har de gått flere runder med Landbruksdepartemenet om saken.

Departementet har vist til at det er opp til kommunen å si ja eller nei til konsesjon.

Ingen ny runde

Almenningen har spurt Stor-Elvdal kommune om det er mulig å ta opp igjen saken, sier styreleder Hans Bjugstad.

– Vi hadde håpet at vi hadde blitt tolket som en seriøs kjøper som har fokus på skog og utmark og forvaltning av den, men det lykkes vi ikke med denne gang, sier styrelederen.

Ordfører i Stor-Elvdal, Even Moen, bekrefter at kommunen står fast ved avslaget. De ønsker at eiendommen drives av noen som bosetter seg på gården.

– Ja. Vi hadde et møte i formannskapet hvor hele formannskapet er enige i at vi holder på det vi har sagt fra dag en, sier Moen.

Jakter kjøpere

Nå må gården som almenninga betalte 80 millioner kroner for, selges til en privatperson.

– Da får vi jo håpe at Brøttum almenning får en kjøper til å drive de to enhetene på normalt vis. Det er ønsket fra oss i kommunen, sier ordfører Moen.

Brøttum Almenning har startet forberedelsene for å få solgt eiendommen, og det lages nå en salgsoppgave.

Styrelederen sier at det er noen som alt har meldt seg og er interessert i å overta.

SETER; Deler av seterområdet som hører til storgården i Stor-Elvdal. Foto: Håvard Zeiner

Håper på raskt salg

Fra Landbruksdirektoratet ble det slått fast at gården måtte selges videre innen juni 2022.

– Hvis en av dem som kjenner gården og har meldt sin interesse for kjøp blir neste eier, så kan det gå fort, sier styreleder Hans Bjugstad.

Hvis ikke det lykkes, må de ut på det åpne markedet.

Eiendommen må vises fram og det må skje på barmark, poengter styrelederen.

– Da snakker vi om å kunne ha visning langt utpå sommeren, på de deler av eiendommen som ligger høyt til fjells, sier Hans Bjugstad.