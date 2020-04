Verken bålforbud eller bønnene fra brannvesenet ser ut til å hjelpe. Etter 15. april, da bålforbudet kom, har det vært 84 registrerte branner utendørs i Norge.

Bare i løpet av torsdagen registrerte politiets operasjonssentral i Innlandet fem branner, der tre av de har blitt politisak.

Vurderer anmeldelse

Kjartan Waage i operasjonssentralen forteller at det kan være frustrerende at folk bryter bålforbudet.

– Det er det samme år etter år.

Han forteller også at flere av brannene fører til politisak, der det kan ende med bot.

– Hvis etterforskningen viser at personene har vært uansvarlige kan man bli straffet.

MISTET KONTROLL: Brannen ved Koppang onsdag startet med en gressbrann. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

I går måtte et brannhelikopter hjelpe til å slokke en brann i Koppang. En gressbrann som kom ut av kontroll førte til at et større området med skog brant ned.

I Oslo og Viken brant det lenge i skogen ved Ulebergkollen i Hvittingfoss torsdag kveld. Det er nå stor skogbrannfare over hele Sør-Norge.

TØRT OG VARMT: Torsdag kveld måtte helikopter inn for å slukke brannen ved Ulebergkollen i Hvittingfoss i Kongsberg. Foto: Sigmund Ruud

Vil forby engangsgrill

Vaktkommandør ved Oslo 110-sentral, Morten Bergh forteller at de kan få så mange som 10 meldinger om småbranner i døgnet.

Dette går ut over store deler av beredskapen, og sentralen vurderer derfor å forby engangsgriller.

– Selv på godkjente bålplasser vurderer vi et forbud. Det er skremmende at folk ikke er forsiktige nok, og så fort vi har litt vind så får vi den utfordringen at det sprer seg.

VIL FORBY DETTE: Oslo 110-sentral vurderer forbud mot engangsgriller på grunn av mange meldinger om brann. Foto: Oslo brann- og redningsetat

Bergh sier at det i Oslo, Asker og Bærum har vært alt fra brann i søppelcontainere til gress- og lyngbranner.

– Jeg anbefaler folk å ta med seg ekstra vann, da kan man slokke engangsgrillen og det kan hjelpe oss veldig.

Tradisjon å brenne hageavfall

– Vi tror det skal gå bra. Så kommer vinden og folk mister kontrollen.

Lederen for 110-sentralen i Innlandet er oppgitt over at tradisjonen om å brenne hageavfall og gress lever videre.

MANGE TELEFONER: Mange ringer for å melde om røyk nå. Foto: Halvor Mykleby, NRK

Trond Brenden oppfordrer folk til å ta med seg avfallet på gjenvinningsstasjonen.

– Nå får vi fryktelig mange telefoner om folk som er bekymra og melder om røyk.

Selv om det er lettvint å sette fyr på avfall er røyken problematisk for dem som sliter med astma og luftveier. I tillegg kan det være farlig, forteller Brenden.

– Flammene kan nå naboeiendommen og utmark. I verste fall kan man starte en større skogbrann.

Skuffet brannsjef

Brannsjefen for store områder i Innlandet, Trond Joar Kjenstadbakk, er skuffa.

– Vanligvis gir jeg stor honnør til folk. Det gjorde vi i 2018-sesongen. Nå kan det se ut som at en del har glemt å tenke seg om. Det synes jeg er synd.

SKUFFA: Trond Joar Kjenstadbakk er brannsjef for 11 kommuner i Innlandet. Han ønsker at folk viser mer hensyn. Foto: Hedmark Brannvesen

Brannsjefen for Midt-Hedmark forteller at en brannbil som slukker unødvendige branner kan være lenger unna en reell hendelse som er mer tidskritisk.

– Det er unødvendig at vi skal ut på branner som er forårsaket av at man må absolutt brenne den kvisthaugen, eller brenne bråte som man alltid har gjort.

I tillegg utsetter brannmenn seg for smittefare ved å rykke ut. Det er vanskelig å holde nok avstand i en brannbil.

– Det ser ut at folk er litt mer uforsiktig enn det vi hadde håpa på.

– Du skal vite hva du gjør

Også i Agder har det vært flere småbranner den siste tiden.

Dag Svindseth, brannsjef i Østre Agder brannvesen, synes det virker som at folk ikke tenker seg om.

Han sier folk tenner på bål uten å tenke over at det de legger på bålet kan fyke av gårde og tenne på andre ting. Da det er veldig tørt nå, er det kun et par gnister som skal til, fortsetter han.

– Bruk naturen for alt den er verdt, men tenner du en fyrstikk skal du vite nøyaktig hva du gjør.