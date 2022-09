Brannvesenet har kontroll på brannen i Åsnes

– Vi har fått beskjed om at det ikke er noe personer i bygningen, sier vaktleder Frode Aas ved Brannsentral Brann Innlandet.

Han opplyser at 8-10 av deres biler er på stedet, og at flere er på veg. Mannskaper fra i alt 4 brannstasjoner har rykket ut.

Hele industriområdet er nå sperret av.

– Vi vet ikke så mye om spredningsfaren ennå, men ut fra beliggenheten til denne bygningen kan det trolig være fare for det, opplyste Aas tidligere på kvelden.

Kl. 19.32 melder brannvesenet at de har kontroll på brannen.

Det brenner ikke i selve siloen.

Nødetatene har rykket ut til den kraftige brannen. Foto: Mats Sparby / NRK

– Lukk vinduer

Politiet oppfordrer folk i nærheten av brannstedet til å lukke vinduer.

Frode Aas sier at Sivilforsvaret er satt i beredskap i tilfelle det skulle bli bruk for ekstra slukkevann fra elva i nærheten. Sivilforsvaret kan også står for levering av mat og drikke i tilfelle slukkearbeidet tar lang tid.

Fiskå Mølle Flisa leverer driftsmidler til landbruket på Indre Østlandet. Bedriften produserer kraftfor og har kornmottak.