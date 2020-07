Campingplassene rundt om i landet rennes ned av turister i sommer, og flere plasser har hatt rekordmange besøkende i juli.

Dette bekymrer Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Han er redd mange ikke skjønner alvoret av hva dette kan føre til.

Tremetersregelen

Søtorp forteller at det er mye brannenergi i vognene, og mener folk må passe på å ikke parkere for nært hverandre når plassene er så fulle.

– Faren for at brann kan spre seg til andre campingvogner er altfor stor om man står for nærme.

SJEKK FØR DU DRAR: – Før du drar på ferie må du sjekke at slanger og koblinger i vogna er i orden, knytta til gass og oppvarming, sier Søtorp. Foto: Katrine Olsen Sørgård / NRK

Har du campingvogn uten spikertelt skal du parkere tre meter unna nabovognen.

Dette synes Søtorp er for lite.

Han mener det i alle fall skulle vært fire meter.

– Om avstanden mellom vognene er god så har brannvesenet mye større muligheter for å foreta en slukkeinnsats, sier han, og legger til:

– Vi er veldig opptatt av avstandene som er fastsatt. I og med at regelverket sier tre så er det utrolig viktig å passe på at disse tre meterne holdes.

Ekstra påpasselig

På Tangenodden Camping i Stange har antall besøkende femdoblet seg siden i fjor, og campingvogner, bobiler og telt har tatt opp hele området.

– Det er helt vilt. Det er ikke ledig plass til flere nå. Det har aldri skjedd før, sier Roald Hegglund, som er daglig leder ved campingen.

Tove og Inge Børli har benyttet de siste åtte sommerne på Tangenodden. De sier folk har blitt ekstra påpasselig etter at det for to år siden brant ned tre campingvogner der.

NEDBRENT: For to år siden var det en ulykke hvor tre vogner brant ned ved Tangenodden camping i Stange. Det var folk i den ene vogna, men ingen kom til skade. Foto: HEDMARKEN BRANNVESEN

– Det er klart at det kan gå riktig ille. Men alle tar hensyn og vi følger veldig godt med, sier de.

I campingvognen har ekteparet både røykvarsler, brannslukkingsapparat og brannteppe. I tillegg har de en vannslange rett utenfor vogna.

– Brannsikkerheten går jo litt på hva man gjør selv også. At man har ting installert hos seg selv er viktig.

PASSER PÅ: – Vi er ikke redd for at det skal brenne her, men vi er veldig opptatt av brannsikkerheten, sier ekteparet Børli. Foto: Frode Meskau / nrk

Så lett kan campingvognen din ta fyr:

Norsk brannvernforening har gjort forsøk der de har plassert campingvogner nært hverandre og sett hvordan brannen utvikler seg.

– Vi har sett gjennom forsøkene at vi får hurtig spredning av brannene om ikke avstanden mellom vognene blir godt ivaretatt, sier Søtorp.

SPRER SEG RASKT: Norsk brannvernforening har testet hvor lett en campingvogn tar fyr, og hvor raskt brannen spres til andre vogner. På fem minutter er denne vogna nesten nedbrent, og brannen ble raskt spredt til vogna ved siden av. Du trenger javascript for å se video. SPRER SEG RASKT: Norsk brannvernforening har testet hvor lett en campingvogn tar fyr, og hvor raskt brannen spres til andre vogner. På fem minutter er denne vogna nesten nedbrent, og brannen ble raskt spredt til vogna ved siden av.

– Hele hensikten er at man skal få varslingstid og utrykningstid til å komme til brannen, sier han.

Skal du feriere i campingvogn eller bobil i sommer? Da har Søtorp fem punkter du bør huske på før du drar av gårde: