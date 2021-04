Torsdag gikk det helt galt på Åsnes Finnskog. Mannen skulle bare brenne noe søppel. Det utviklet seg til en gressbrann som tok fyr i nabohuset. Huset brant ned. Til alt hell var det ubebodd, men politiet har opprettet sak.

Brenner ofte

Og det brenner ofte. Bare i fjor var det 600 branner på innmark i Norge, 400 i utmark.

I Innlandet var det fire branner lørdag.

En person fikk i seg røyk og ble sjekket av helsepersonell etter en gressbrann på Sjoa.

På Gran ble en person anmeldt for ulovlig bråtebrenning.

På Tangen brant to mål gress ned og brannstifteren får forelegg.

I Folldal holdt det på å gå galt med bålbrenning. Det var fare for spredning til nærliggende hus.

Og Yr melder om lokal skogbrannfare Østafjells.

–Ta fra fyrstikker

FYRSTIKKER: Politijurist Henning Klauseie mener en del burde vært fratatt fyrstikkene i en periode av året. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Branningeniør Bjørn-Olav Bakken i Glåmdal brannvesen, sier at det ofte er en fellesnevner at mange sier at de har hatt full kontroll.

– De tror de har kontroll. Så kommer vinden og bålet kan flytte seg 20-30 meter før de rekker å blunke.

Politijurist Henning Klauseie mener mange av brannene kunne vært unngått.

– Med fordel kunne vi i en del tilfeller tatt fra folk fyrstikkene i perioden fra etter påske til godt utpå høsten.

Han mener det er flere eksempler på folk som han mener driver helt uforsvarlig uten at det er noen som helst grunn til det.

Politiet kan anmelde personer som har startet en brann.

– Politiet oppretter straffesaker mot dem som har drevet med bråtebrann, gressbrann og har vært uaktsomme.

Kan bli dyrt

Ifølge Klauseie er det fort gjort å konkludere med straffesak når brannen sprer seg og tenner på vegetasjon, bygg og truer nabolag.

– Det er en god del anmeldelser på det her hvert år.

LEVERE: Branningeniør Bjørn Olav Bakken råder folk til å levere hageavfall i stedet for å brenne det. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Det vanlige er bøter fra 4000 kroner, men ifølge Klauseie kan straffen bli vesentlig høyere hvis det for eksempel har gått med bygg.

I tillegg kan en også bli et stort erstatningskrav fra forsikringsselskapet.

Branningeniør Bjørn-Olav Bakken mener det finnes bedre alternativer enn å brenne i hagen:

– Jeg syns folk rett og slett skal rake sammen gresset og kvister og levere det på gjenvinninga.

Han minner om at der får en levert det gratis, og gresset kommer like fint uten at en har brent det.