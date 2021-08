Omtrent midt inne i den 4,5 kilometer lange tunnelen over Strynefjellet tok en personbil fyr tirsdag ettermiddag.

Tjukk røyk veltet ut av tunnelen og skapte scener som vitnet om stor dramatikk på innsiden.

Alle kom seg velberget ut, men det var ren flaks, ifølge brannvesenet. Tunnelbranner som dette er deres største mareritt.

– Brann i tunnelene på Strynefjellet er noe vi frykter og det verste vi ser for oss, sier brannsjef i Stryn, John Jatgeir Vinsrygg.

Mener tunnelen er for lang, smal og lav

Både Vinsrygg, og hans brannsjefkollega Atle Festervoll i Lom og Skjåk, mener Oppljostunnelen ikke holder mål.

– Hullet i fjellet er rett og slett for trangt. Tunnelen er for lang, for smal og for lav. Og den mangler moderne slokkeutstyr. Vi skulle også hatt flere nødtelefoner der, sier Festervoll.

FARLIG: Brannsjef John Jatgeir Vinsrygg i Stryn og brannsjef Atle Festervoll i Lom og Skjåk er enige om at Oppljostunnelen ikke er trygg nok. Foto: Benedikte Grov / NRK

Problemet har blitt større de siste årene fordi bilene har blitt større. Mange må passere hverandre i sneglefart.

Det er gjort tiltak opp gjennom årene, men det forandrer ikke det faktum at tunnelen er for liten, mener de to brannsjefene.

– Den er en meter for lav og en meter for smal. Den er så smal at to lastebiler knapt kan møtes, sier Festervoll.

Statens vegvesen: – Utfordrende med tunnelbrann

Svenn Egil Finden er avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Han sier at tunnelbranner generelt er svært utfordrende både for nødetater og de som er i tunnelen.

– Jeg tror ikke at nødvendigvis strynefjellstunnelene er i verre tilstand enn andre tunneler, sier Finden.

PEKER PÅ NØDNETT: Svenn Egil Finden i Statens vegvesen innrømmer at tunnelene på Strynefjellet både er for trange og smale etter dagens standard. Han mener likevel det er kommet på plass flere utbedringer i tunnelen den siste tida. Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Han peker blant annet på at tunnelene har fått det nødvendige nødnettet, og andre oppgraderinger de siste åra.

– Vi har fått tilbakemelding fra brannvesenet om at nødnettet fungerte godt. Det er også kommet en del oppdateringer i tunnelene i det siste, blant annet med mer ventilasjon og lys. Nye nødtelefoner er under montering, utdyper han.

NØDNETT: Nødnett i tunnelen kom på plass i juni, og ble en forutsetning for at arbeidet med brannen tirsdag gikk greit. Nødetatene på begge sier kunne kommunisere godt. – Helt avgjørende. Hadde vi ikke hatt nødnett hadde vi hatt store utfordringer, sier brannsjef Atle Festervoll i Lom og Skjåk. Foto: Kjell Orsten / privat

– Hva med dimensjonene i tunnelen?

– Det er ikke tvil om at tunnelene både er for trange og smale etter dagens standard. Men det er gjort flere andre oppgraderinger de siste årene, selv om ikke alt er ferdigstilt. Det er også nye nødskap i tunnelene.

Hundrevis av tunneler i for dårlig stand

De to brannsjefene er ikke alene om å frykte for sikkerheten i norske tunneler. For to år siden var det 135 norske tunneler som ikke oppfylte minstekravet til sikkerhet.

I fjor gikk brannsjefen i Ålesund ut og truet med å stenge tunneler som trenger en oppgradering. Han viste til Riksrevisjonen sin rapport fra 2016 der den mangelfulle sikkerheten i tunnelene blir kraftig kritisert.

I 2019 prøvde brannvesenet i Tromsø å begrense lastebiltrafikken i tunnelsystemet på innsiden av Tromsøye, men fikk nei fra Statens vegvesen.

Lastebilsjåfør Jon Nedre-Flo (72) bidro i redningsarbeidet da bilen begynte å brenne i tunnelen. Han mener en ny tunnel må på plass for at bilister skal kunne ferdes trygt mellom øst og vest:

Frykter brann i elbiler

Bilen som brant var en vanlig personbil. Brannsjefene tenker med gru på at det neste gang kan være elbiler, en full buss eller et vogntog.

– Hvis det tar fyr i batteripakka så vet vi at det er urå å slokke den cella som brenner. Da er det kjøling som gjelder og inne i en tunnel vil det bli en stor utfordring. Og hva hvis det er en buss med 30 passasjerer, og det tar fyr, og de kanskje møter en stor bil samtidig, sier Atle Festervoll.

UTBRENT: Bilen som tok fyr inne i tunnelen ble helt utbrent. Trafikken gjennom tunnelen ble stengt i flere timer etter brannen og ble først åpnet etter at vraket hadde blitt hentet ut. Foto: Bengt Flaten / Fjordingen

Brannsjefene er også redde for at folk vet lite om hvordan de skal opptre når slike situasjoner oppstår.

– Jeg håper de gjør det de skal. Men det er nok dessverre litt tilfeldigheter.

Håper på ny tunnel

Det ligger planer for en ny tunnel i Nasjonal Transportplan. Men inntil det blir noe av, må nødetatene i Lom, Skjåk og Stryn forberede seg på alle scenarioer og sørge for best mulig sikkerhet i den gamle tunnelen.

– Vi håper de som bevilger penger ser at her kan det bli et annet scenario enn det vi hadde i går, sier brannsjefene Atle Festervoll og John Jatgeir Vinsrygg.