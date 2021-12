Kraftig brann på gård med 1000 griser i Grue

Politiet fikk melding om brannen klokka 15.42 onsdag ettermiddag.

– Grisene er foreløpig i fjøset. Det tar lang tid å eventuelt evakuere så mange griser, sier Eirik Haugen, vaktleder ved 110-sentralen.

Det er uvisst hvor mange griser det er i fjøset, men det kan være opptil 1000, sier han.

Kraftig brann

Bygningen det brenner i, er et lagerbygg med halm. Det ligger på en gård med griseproduksjon på Grinder i Grue kommune. Brannmannskapene er i gang med slukking.

Det jobbes med å hindre at brannen sprer seg til flere bygninger, spesielt grisefjøset.

Nødetatene konsentrerte seg om å få kontroll på brannen og hindre spredning til grisefjøset og andre bygninger på gården. Foto: Ann-Kristin Mo

– Det er en kraftig brann med dertil strålevarme og røykutvikling, sier Eirik Haugen. Han forteller at brannen var synlig på lang avstand.

– Vi anbefaler folk i området å stenge dører og vinduer med tanke på røyken. Det vil ta noe tid med et så stort bygg, før brannen er slukket, sier vaktlederen.

Ingen skadet

Brannvesenet fra både Kirkenær og Kongsvinger deltar i slukningsarbeidet.

Det er foreløpig uvisst om det var noen i bygningen da det begynte å brenne. Men ingen skal ha kommet til skade.

Klokka 16.30 opplyser politiet at brannvesenet har kontroll på stedet, men at det fortsatt jobbes for å sikre at brannen ikke sprer seg.