Én person er ikke gjort rede for, etter at det brant i et uthus på Nes mandag morgen.

– Vi har hatt brann i et uthus, og det viser seg å være et uthus med en boligdel på.

Det opplyser Anders Undhjem Pettersen, overbefal i Innlandet brannvesen.

Ifølge Pettersen er brannen er slukket.

– Vi har slukket nå, og er inne i en etterslukkingsfase.

Etterslukking og søk

Pettersen opplyser at en person fortsatt er savnet.

– Vi gjør søk, og vi gjør etterslukk for å få muligheten til å finsøke i huset.

Politiet meldte om brannen kl. 7.34 mandag morgen.

Innen det var gått en time opplyste politiet at det var kontroll på brannen.