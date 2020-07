– Vi har fått melding om at begge driftsbygningane er så og seie nedbrent. Brannen er under kontroll, seier fungerande vaktleiar hos Alarmsentralen Innlandet, Arve Heimdal, til NRK litt over klokka 22:30 onsdag kveld.

Brannvesenet blir på staden vidare og jobbar med etterslokking.

Full fyr i bygningane

– Det er full fyr i bygningane, sa Haagen Løvseth i Innlandet politidistrikt til NRK tidlegare onsdag kveld.

I bygningane var det fleire hundre dyr, og det jobbast med å prøve å redde nokon av dei.

– Det er opp mot 500 dyr i bygningane, seier Løvseth.

TOTALSKADD: Dei to driftsbygningane er totalskadde i brannen. Foto: Eskil Andersen / NRK

I følgje NRK sin reporter på staden har fleire dyr blitt henta ut frå den eine bygningen.

Mange dyr blei køyrt vekk i lastebilar. Fleire titals personar er med og hjelper til.

Ingen personar skal vere skada i brannen, som starta onsdag kveld. Ein bustad og ein verkstad på garden skal vere sikra.

– Ikkje mogleg å redde bygningane

– Vi fekk varsel om brannen litt over klokka 21. Det er eit større gardstun med fleire bygningar, og det brenn i to bygningar, seier fungerande vaktleiar hos Alarmsentralen Innlandet, Arve Heimdal.

FULL FYR: Bygningane står i full fyr, og ifølgje brannvesenet er det ikkje mogleg å redde dei. Foto: Kristian Storødegaard

Han seier at brannvesen frå Øyer var raskt på staden, og dei fekk bistand av brannmannskap frå Lillehammer og Ringebu.

Då var den første bygningen allereie overtent, og brannen hadde spreidd seg, seier vaktleiaren.

– Det er ikkje mogleg å redde bygningane. Det blir ei kontrollert nedbrenning, og så sikrar vi no dei tilstøytande bygga på garden, seier Heimdal.