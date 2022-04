Ewa var hjemme, men merket ingenting før en dame plutselig begynte å skrike. Da oppdaget hun at nabobygget sto i full fyr.

– Alt skjedde så fort. Jeg visse ikke først hva jeg skulle gjøre.

Hun og mannen fikk raskt beskjed om å evakuere. Deretter ble huset deres skumlagt. Det er ikke mange meterne mellom bygget som brant og huset deres.

Overtent bygg i Hamar. Du trenger javascript for å se video. Overtent bygg i Hamar.

– Jeg var veldig redd for at vi skulle miste huset, sier Ewa Raczynska.

Hun så ingen av beboerne som måtte flykte ut av det brennende hybelbygget.

Evakuerte ut fem beboere

Det bodde sju personer i hyblene og leilighetene, i hovedsak unge folk. Alle kom seg uskadet ut.

– Vi har evakuert ut fem av sju beboere. De to andre er det gjort rede for. Ingen er meldt skadet, meldte politiet på Twitter en halv time etter at brannen ble meldt torsdag kveld.

Bygget ble overtent på kort tid og er totalskadd. De sju som bodde der mistet alt de eide.

ØDELAGT: Andre etasje i bygget, der hyblene var, ble fullstendig ødelagt i brannen. Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

– Første etasje står, men andre etasje er fullstendig nedbrent, sier politifullmektig Marthe Teslo.

I første etasje har det tidligere vært forretninger, men lokalene sto nå tomme.

Etterforsker bredt

Det er fortsatt uklart hva som var brannårsaken.

– Nå er politiet i gang med vitneavhør. Og så gjøres det en del tekniske undersøkelser. Det er krimteknikere på stedet i dag og de vil fortsette over helga, sier Teslo.

Det ble gjort vitneavhør også torsdag kveld.

Politiet kan foreløpig ikke si noe om brannårsaken, heller ikke om brannen kan være påsatt eller om det var et uhell.

– Politiet etterforsker saken bredt og jobber ut fra flere hypoteser, sier politiadvokaten.

Hypotesene kan være at brannen har en teknisk årsak, at den skyldes uaktsomhet eller noe forsettlig, sier hun.

OVERTENT: Bygningen i Kornsilovegen ble fullstendig overtent på kort tid. Foto: Trond Ivan Hagen

Gikk veldig fort

For Ewa Raczynska og mannen var det en svært skremmende opplevelse. Brannen utviklet seg veldig fort.

– Det var ikke så mye prat. Vi måtte bare gå bort og bare vente, sier hun.

Nå er de takknemlige for at brannvesenet gjorde så god jobb og reddet huset deres. De fikk lov til å flytte hjem igjen i 22.30-tiden på kvelden, tre timer etter at brannen brøt ut.

– Da var heldigvis alt i orden.

Også et annet nabohus ble skumlagt og de som bor der evakuert.

Fikk hjelp av kriseteamet

Brannen ble meldt klokka 19.30 torsdag kveld. En times tid senere hadde brannmannskapene kontroll.

De kunne ikke redde hybelbygget og måtte la det brenne ned mens de jobbet med å hindre at brannen spredte seg til nabohusene.

De sju som bodde i bygget ble tatt hånd om av kriseteamet til Hamar kommune.