Brann i bygg på Beitostølen

Det er meldt om brann i et bygg som er under oppføring på Beitostølen. Samtlige nødetater er på stedet, og det pågår slukkearbeid. Ifølge Avisa Valdres skal brannen være i et bygg på Beitostølen Helsesportsenter. Det er kraftig røykutvikling på stedet, og folk bør holde seg unna, sier politiet til avisa.

Like etter klokken 10 melder politiet at de har startet evakuering av personer ved helsesportsenteret til et hotell på Beitostølen. Kommunen har også satt krisestab.

Politiet ber også beboere i nærheten om å sikre husene sine mot den giftige røyken.