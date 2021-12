Både de som betaler for forskning, Vipps og banker har trua på Mobai.

Nå får det innovative Gjøvikselskapet millionstøtte fra forskningsrådet.

– Vi er utrolig takknemlige for støtten, sier Brage Strand.

Det lille selskapet med utspring fra sikkerhetsmiljøet ved NTNU Gjøvik er i verdenstoppen i ansiktsgjennkjennings-teknologi.

De er i konkurranse med teknogiganter verden over.

Nå har Norges forskningsråd støtta prosjektet med totalramme på 28 millioner kroner.

– Det er helt avgjørende for at vi skal kunne ta denne teknologien ut i autentisering for bankkunder.

En kamp mot svindel og hvitvasking

Strand forteller at målet med prosjektet er å utvikle teknologien rundt ansiktsgjenkjenning. Spesifikt for banker som trenger tjenesten.

Mobai skal gi bankindustrien muligheten til å bekrefte identiteten til en person ved å bruke ansiktet.

– Så når du signerer et lån vet banken at det faktisk er riktig person som signerer, sier Strand.

Dette er teknologi som hele banknæringen i Norge har stort behov for.

Det mener konserndirektør Dag-Arne Hoberg for innovasjon og forretningsutvikling i Sparebanken Østlandet.

ID-tyveri og hvitvasking av penger er et økende problem. Ansiktsgjenkjenning er viktig i kampen mot sånn type kriminalitet.

– Denne løsningen er med på å forhindre svindel og ikke minst hvitvasking av penger, sier Hoberg.

VERIFISERING: Mobai bruker ansiktsbiometri for å verifisere identiteter. Foto: SYNLIG.NO

Det er ikke bare Hoberg i Sparebanken Østlandet som har troen på det lille selskapet Mobai.

Ansiktsbiometri er framtida

– Mobai er trolig verdensledende på dette, sier produktsjef for ID-sjekk Lars Gunnar Tiben i Vipps.

FRAMTIDA: Lars Gunnar Tiben tror ansiktsgjenkjenning er framtidas bank-id. Foto: Vipps

Vipps har nylig lansert ID-sjekk, hvor nettopp ansiktsbiometri blir brukt for å identifisere personer. Mobai sine løsninger gjør at Vipps også kan se på sine egne tjenester.

– Vi kan se på hvordan vår teknologi kan bli enda mer brukervennlig og ha enda høyere personvern­sikkerhet, sier produktsjefen i Vipps.

Han mener ansiktsgjenkjenning er framtidas bank-id.

– Å bare smile i bank-id appen er jo den optimale måten å logge inn på, sier han.

Dette gjør man allerede i dag med bank-id. Men Tiben mener at det er viktig å få dette godkjent og verifisert, så man kan legitimere seg på det høyeste sikkerhetsnivået.

Også gründeren selv, Strand, tror at ansiktsbiometri på mange måter vil ta over for passord over tid.

– Jeg tror det er en trend at vi vil gå i retning av ansiktsbiometri. Det vil nok skje på bekostning av passord, fordi det er enklere å huske.

Håper løsningen blir klar

Brage Strand tror at de første løsningene vil være klare for en gruppe kunder på relativt kort tid. Men, ikke alle får tjenesten med en gang.

– Det vil nok gå noe tid før den brede befolkning kan bruke disse løsningene, sier gründeren.

Han håper at Gjøvik-selskapet vil vokse i de kommende årene. I dag har de sju ansatte, men Strand er stadig på jakt.

– I løpet av et par år vil vi nok være en minst dobbelt så stor organisasjon.