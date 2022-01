Den fornærmede 20-åringen meldte selv fra til pårørende om at han var frigitt av gjerningspersonene søndag kveld.

Det opplyste politiet mandag.

– Tilstanden til fornærmede er stabil. Etter omstendighetene har han det greit. Han har fått helsetilsyn og blir fulgt opp videre, sier politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland.

Var sammen med foreldrene

Helge Hartz er bistandsadvokat for den fornærmede. Han sier 20-åringen er i fysisk god form, men at hendelsen preger han.

BISTANDSADVOKAT: Helge Hartz sier 20-åringen har vært gjennom en traumatiserende opplevelse. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Det han har gjenomgått er veldig traumatiserende. Så det er natulig å tenke seg at det har gjort et sterkt inntrykk på han, sier Hartz.

Politiet jobber fortsatt ut fra en teori om at 20-åringen ble bortført natt til søndag. Ingen er siktet i saken og etterforskningen pågår for fullt.

Politiet er sparsomme med opplysninger. De vil ikke svare på hvor han skal ha blitt løslatt etter bortføringen eller hvor han nå befinner seg.

– Vi kommer ikke til å gi slike opplysninger av hensyn til den fornærmedes sikkerhet og den videre etterforskningen, sier Ekeland.

Advokat Helge Hartz bistår også 20-åringens foreldre.

– Hans mor og far var tilstede under hendelsen og min jobb blir å ivareta dem på best mulig måte, sier Hartz.

Han snakket med 20-åringen senest i dag.

– Fysisk går det ok, men det er vanskelig å si hvilke ettervirkninger dette vil ha for han rent psykisk, sier bistandsadvokaten.

Ble utsatt for vold av ukjente gjerningsmenn

Politiet aksjonerte etter en voldshendelse på en privat adresse i Vingelen i Tolga natt til søndag.

To personer skal ha tatt seg inn i boligen og utøvd vold mot tre personer. Politiet gikk også ut med at en 20 år gammel mann var bortført.

Han ble etterlyst med navn og bilde og politiet ba publikum om hjelp til å finne den savnede. Politiets innlegg på Facebook er nå fjernet, men ble ifølge avisa Retten delt over 11.000 ganger i løpet av noen timer.

Politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland sier det førte til at politiet fikk inn mange tips.

– Vi vil jobbe videre med disse tipsene og det blir gjennomført noen avhør de nærmeste dagene, sier Ekeland.

Sperret av veier og bevæpnet seg

Det ble satt i gang en storstilt leteaksjon etter 20-åringen. Politiet sperret av veier og satte opp kontrollposter i området.

Den væpnede aksjonen pågikk på grensa mellom Innlandet og Trøndelag.

Politiet valgte å bevæpne seg fordi de ikke visste hvem gjerningspersonene var eller om det hadde blitt brukt våpen i bortføringen.

Søndag kveld kom 20-åringen til rette. Politiet var da sparsomme med opplysninger.

– I løpet av søndagskvelden kom den savnede personen til rette og vil har kontroll på han, fortalte operasjonsleder ved Innlandet politidistrikt til NRK.

20-åringen har fått oppnevnt bistandsadvokat.

Teori om motiv

Politiet har jobbet med å sikre spor siden søndag, og de to som befant seg i boligen med 20-åringen er avhørt.

Politiet har vært tilbakeholdne med opplysninger rundt hva som skjedde i boligen på Vingelen og etterpå.

Fortsatt er det mange ubesvarte spørsmål, men Ekeland har tidligere sagt at politiet har en formening om hva motivet for bortføringen kan være.

– Vi jobber med avklare hendelsesforløpet. Vi ønsker ikke å gå i detalj om hva slags informasjon vi sitter på av hensyn til den videre etterforskningen.