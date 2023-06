CO₂ i atmosfæren 424 ppm 1,5-gradersmålet +1,06 °C Les mer om klima

– Hvis forbruket skal ned, kan jeg akseptere det. Men vi kan ikke ta ned produksjonen først og se om forbruket minker.

Det sier bonde Hans Robert Morønning. Han tok over familiegården som 19-åring i 1989, og i dag står kuene på beite for rundt en tredjedel av inntekten hans.

Nå er han bekymret for at han blir nødt til å kutte i produksjonen.

I dag ble nemlig de nye kostholdsrådene lagt fram for Nordisk Ministerråd på Island.

De nye kostholdsrådene

I fem år har over 400 forskere og eksperter jobbet med å få på plass nye nordiske kostråd.

For første gang presenterer rapporten råd om hvilken mat som er bra, ikke bare for helsen, men også for miljøet.

Rune Blomhoff er prosjektleder for Nordic Nutrition Recommendations 2023, og presenterte de nye kostholdsrådene på en pressekonferanse tirsdag.

FORSKER: Rune Blomhoff er prosjektleder for Nordic Nutrition Recommendations 2023. Tirsdag la han frem rapporten. Foto: Universitetet i Oslo

Blomhoff forklarer at det er stort samsvar mellom det kostholdet som er bra for helsa og det som er bra for planeten. Det vil si et kosthold som hovedsakelig er plantebasert, og som innebærer et begrenset inntak rødt kjøtt og fjørfe.

– Det klart beste er å ha et plantebasert kosthold og et redusert innhold av animalske matvarer. Det er det som har den største helsemessige effekten.

Blant helsegevinstene et slik kosthold kan ha, kommer redusert risiko for kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2, kreftsykdommer og tidlig død.

– Der blir bevisene sterkere og sterkere, sier han.

– Bommer fullstendig

Ikke alle er fornøyde med de nye kostrådene. Bonde Hans Robert Morønning frykter at dette vil gå utover levebrødet hans.

Med nye råd til befolkningen om å spise mindre rødt kjøtt, er Morønning redd han vil bli pålagt å slutte eller redusere kjøttproduksjonen.

– Det står for rundt en tredjedel av inntekten på gården, så at vi mer eller mindre blir pålagt å slutte eller redusere så mye, det er ikke akkurat oppløftende, sier han.

KJØTTFORBRUK: Bønder frykter at de må kutte i kjøttproduksjonen på grunn av de nye kostrådene. Foto: Frode Meskau / NRK

Bonden mener også at det ikke er særlig lurt å be bønder redusere kjøttproduksjonen før kjøttforbruket i befolkningen eventuelt har gått ned.

– Da blir jo det forbruket erstattet av import. Da har man bommet fullstendig, mener Morønning.

Hans Bårdsgård, kommentator i Nationen, mener at det ikke vil bli enkelt å eventuelt omstille norsk matproduksjon.

– Kjøttproduksjonen har gjerne 10 til 30 millioner investert i driftsapparatet. Det er ikke bare å legge ned det og produsere grønnsaker.

VANSKELIG OMSTILLING: Kommentator i Nationen Hans Bårdsgård mener det kan bli vanskelig for norsk matproduksjon å omstille seg. Foto: Privat

Han påpeker også at Norge er et kjølig land som egner seg godt til beite og matproduksjon.

– En omlegging vil være vanskelig for den enkelte bonden, men vil også være uheldig for norsk matproduksjon og beredskap generelt, sier Bårdsgård.

Bekymret for norsk selvforsyning

Nordiske bønder og bygdeorganisasjoner er bekymret for at de nordiske kostholdsrådene ikke tar tilstrekkelig hensyn til animalsk produksjon og bærekraft.

Tilliten til kostholdsrådene og fremtiden for den nordiske matproduksjonen står på spill, og det er viktig å sikre en vitenskapelig fundert og helhetlig tilnærming til ernæring og bærekraft.

Elisabeth Gjems, leder i Norges Bondelag i Innlandet, er bekymret for at selvforsyning ikke blir tatt hensyn til i de nye kostrådene.

– Jeg er litt bekymret for at det blir litt for lite fokus på det å være selvforsynt og spise det vi produserer i eget land, sier Gjems.

Hun mener det er helt vesentlig å ha kjøtt i et bærekraftig kosthold.

– Vi skal spise det som er helsemessig riktig, og basere oss på helheten av det rødt kjøtt kan bidra med. Vitaminer, jern og B12 for eksempel. Også må vi ha et variert kosthold med poteter og grønnsaker.

SELVFORSYNING: Elisabeth Gjems er opptatt av at Norge skal være selvforsynt i større grad enn i dag. Foto: Frode Meskau / NRK

Bør spise mindre rødt kjøtt

Klimatiltaket med størst potensial for utslippskutt fram mot 2030 i Norge er matforbruket vårt og matproduksjon.

Tiltaket handler om at den norske befolkningen følger dagens gjeldende nasjonale kostholdsråd – og at ingen spiser mer enn 500 gram rødt og bearbeidet kjøtt i uken.

En vanlig pakke kjøttdeig er 400 gram.

Befolkningen må endre sine vaner ved å begrense inntaket av rødt kjøtt, og heller etterspørre mer av norskprodusert korn, belgvekster, grønnsaker, frukt og bær.

Følger vi alle de nasjonale kostholdsrådene, kan Norge kutte utslipp tilsvarende 4,5 millioner tonn CO₂, ifølge Miljødirektoratet.

Følger ikke fem om dagen

I en ny undersøkelse gjennomført av YouGov på oppdrag fra Hellofresh oppgir mange nordmenn at de ikke følger kostholdsrådene, skriver Nationen.

I undersøkelsen svarer nesten 60 prosent at de ikke følger rådet om «fem om dagen».

EPLE: Nesten 60 prosent svarer at de ikke følger rådet om «fem om dagen», ifølge en ny undersøkelse. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK