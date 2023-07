På gården Opphus i Åsmarka i Ringsaker er 18 år gamle Oliver Kvarberg avløser.

Her hjelper han bonden med stell av dyra, traktorkjøring, og stort og smått av det som må gjøres på en gård.

Hjelpen er avgjørende for at bonden skal få muligheten til å ta fri, eller være borte fra jobb hvis hun er syk.

Målet til Kvarberg er å selv bli bonde. Men bondeyrket er krevende og lite lønnsomt.

Dessuten er det manko på vanlige rettigheter og vilkår, som retten til sykefravær.

Avløsere i landbruket Ekspander/minimer faktaboks Avløser er et yrke innen landbruket.

Som avløser tar man over arbeidet på en gård slik at bonden kan få ferie og fritid, eller hjelp nå de er syke.

En avløser kan være ansatt i avløser-lagene

Da har avløser-lagene ansvar for lønn og personaloppfølging.

Avløser-lagene sørger for forsikringsordninger for de ansatte.

Norske Landbrukstjenester organiserer rundt 100 avløser-lag over hele landet.

Jobber selv om de er syke

Nærmere 20 prosent av bønder jobber selv om de kjenner seg syke, og at dette skjer oftere enn én gang i måneden. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Agri analyse for Landkreditt.

Og 27 prosent av norske bønder sier at det samme skjer med mindre enn tre måneders mellomrom.

Til sammen er det altså nærmere halvparten av norske bønder som relativt ofte jobber selv om de helst ville tatt sykefravær i en «vanlig jobb».

– Det er feil at det skal være sånn, sier Kvarberg.

AVLØSER: Oliver Kvarberg har god kontroll på sauene på gården Opphus i Åsmarka. Her har 18-åringen jobbet som avløser i over fem år.

Mangel på avløsere

18-åringen tror noe av grunnen til at tallet er høyt, er at det er dyrt og vanskelig å få tak i avløsere.

– Men det er en såpass dyr investering å skulle ha noen i arbeid på gården.

Han får selv ofte telefoner fra bønder som trenger ekstra hjelp når de er syke.

Mange av gårdene er han godt kjent på, og det er sjeldent noe problem å steppe inn på kort varsel.

Men det er ikke alle bønder som har tilgang på avløsere som kjenner gården.

– Det er ikke bare å komme til en gård og stelle dyra hvis man aldri har vært der før. Det er ganske mange variasjoner innad i produksjonen.

Å lære opp avløsere er dyrt og tidkrevende, forklarer han.

Dessuten er det ofte unge mennesker i avløseryrket, og disse forsvinner gjerne videre til andre ting. Da starter hele prosessen på nytt.

FÔR: Oliver Kvarberg er ikke selv fra gård, men har hatt en drøm om å slå seg opp i landbruket siden han var liten. Foto: Carl Anders Brynildsen Sørheim

En negativ spiral

Siv Nordseth er HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving. Hun mener man burde sørge for å få på plass flere ordninger som sørger for at bonden kan ta det med ro ved sykdom.

– Det er mye etterarbeid og papirarbeid. Det er ikke bare å sjukemelde seg. I tillegg må man ha noen til å stelle dyra, sier Nordseth.

RÅDGIVER: HMS-rådgiver Siv Nordseth mener det bør komme på plass ordninger som i større grad sikrer bondens mulighet til å ta seg fri ved sykdom. Foto: Privat

For de som er heldige og får tak i avløser, er likevel en landbruksvikar i utgangspunktet ferdig etter syv og en halv time. Da er det gjerne fortsatt arbeid som gjenstår, forklarer Nordseth.

– Bonden har ofte en lengre arbeidsdag, og da må familie, venner eller bonden selv ta resten av jobben.

Bønder som jobber når de er syke, er også mer utsatt for ulykker og dårlig psykisk og fysisk helse.

– Hvis man jobber blir man fortere sliten og går fortere tom. Kvaliteten på jobben reduseres. Det kan gå utover psykisk helse, og til slutt til utmattelse, sier Nordseth.

Hjelp når det trengs

Om alt går som det skal for 18 år gamle Oliver, vil han en dag kunne bli bonde selv.

Da tror han god kontakt med naboer og kollegaer er viktig for å unngå skade på dyr og mennesker.

– Det er viktig å hjelpe hverandre når det trengs, og kanskje når det ikke ser ut som det trengs også, sier han.

BONDEDRØM: Oliver Kvarberg gir ikke opp bondedrømmen, men er klar over at det kan bli tøffe tak.