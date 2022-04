Bønder bekymret for mangler i strømstøtten: Nå lover Vedum endring

Nå står flere gårder i landet på terskelen til våronna. Snart skal frukt- og grønnsakplanter ut på jordet. Og da trengs det mye vann for at vekstene skal klare seg.

Hittil har ikke strømstøtten til vanning med felles vanningsanlegg blitt inkludert i ordningen som er gitt til bønder. Det har skapt stor usikkerhet for matprodusentene.

I dag sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum at forskriften skal justeres. Det betyr at de som har sameier og felles vanningsanlegg også kommer inn i den generelle strømstøtteordningen for landbruket.

– Det er landbruksministerens mål. Å tilpasse forskriftene nettopp til det, sier han.

Sier ikke når

Strømstøtteordningen for landbruket er lagt opp slik at bønder må søke gjennom landbruksdirektoratet. Det betyr at de som har felles vanningsanlegg snart kan gjøre det samme.

JUSTERER: – Om du er organisert med et felles- eller enkelt vanningsanlegg har ingenting å si. Det må bare være en ordning tilpasset for å ha mest mulig matproduksjonen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Jørn Tveter

Grunnen til at justeringen skal skje er for å tilpasse til landbruket, sier Vedum.

– Formålet er å sikre matproduksjonen. Ikke minst i år, med de enorme utfordringene vi har globalt, sier han.

Han sier foreløpig ikke noe om når justeringen skal skje.

Det er mange økte kostnader som har skapt usikkerhet i landbruket og regjeringen er opptatt av å skape trygghet rundt dette, bekrefter Vedum.

Betyr det at du har forståelse for den frustrasjonen som bøndene har hatt så langt?

– Poenget er at vi gjør noe med det. Og vi har vært opptatt av dette hele veien. Vi trenger det daglige brød og vanning er en del av det, svarer finansministeren.

Bonden jubler

Snart skal 95.000 blomkålplanter plantes på jordet til grønnsakbonde Anstein Freberg på Hveem gård i Østre Toten.

LITE IGJEN: På noen av produksjonene vi har nå er all inntekten spist opp av kostnadene, det er snart ikke mer å gå på, sier Freberg. Foto: Arne Sørenes / NRK

Han får vann fra det største felles vanningsanlegget i Norge. Det strekker seg fra Mjøsa til forskjellige gårder i Østre Toten kommune, og er over åtte mil langt.

Pumpeanlegget, som går på strøm, kan pumpe ut mellom 30.000 og 40.000 liter vann i timen til gården til Freberg.

Han er glad for endringen som kommer på strømstøtten, siden han til nå ikke har vært omfattet av strømstøtten.

– Det er ikke noe annet å si på dette enn å juble. Denne støtten setter jeg utrolig stor pris på, sier bonden.

DYRE REGNINGER: På dager med høy drift har vanningsanlegget ved Mjøsa brukt en million kilowattimer for å pumpe opp vann. Foto: Arne Sørenes / NRK

Årets sesong startet med prisøkninger på mange råvarer som er viktige for produksjonen på gården, og så kom de høye strømprisene i tillegg, forklarer Freberg.

Foreløbig er detaljene for justeringen ikke kjent.

– Vi har ikke sett hva ordningen innebærer enda og om det er satt noe tak for støtte, sier Freberg.

Det er ikke lenge til snøen er borte og bøndene skal ut på jordet. Derfor mener bonden at denne justeringen bør være på plass om noen få uker.

– I grevens tid

Bondelaget er også fornøyde med justeringen av forskriften. Dette har kommet i grevens tid, sier leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems.

KJEMPER HARDT: Vi feirer og er glade, men vi merker også at vi må stå på veldig hardt for å få gjennomslag, sier leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems. Foto: Knut Røsrud / NRK

Også hun mener at dette må i hvert fall på plass før vanningssesongen, helst så fort som mulig.

– Endringen er helt avgjørende for produksjoner som er avhengig av vanning, og for selvforsyningen, sier hun.

Det innebærer grøntnæringen, potetdyrking og matkornproduksjonen. I tillegg er det store arealer med gress som er avhengig av vanning, forklarer Gjems.

Selv om hun er glad for endringen, mener hun det er viktig å tenke på hvor mye press som skulle til for å få dette på plass.

– Det viser at Bondelaget må jobbe beinhardt for hver eneste seier vi oppnår, sier hun.