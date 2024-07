Saken oppsummert: Sauebonden, Irene Amundgård synes det er krevende å ta ferie.

En undersøkelse utført av AgriAnalyse viser at over 20 prosent av bønder tar mindre enn 5 dager ferie i året.

Leder i Lesja og Dovre avløserlag, Mona Solli forklarer at det er vanskelig å skaffe nok avløsere til ferieavvikling.

Leder i Innladet Bondelag, Elisabeth Gjems, mener at flere avløsere er viktig for at bønder slkal kunne ta mer ferie.

Irene Amundsgård mener at det er viktig at bøndenes mulighet til å ta ferie er avgjørende for at kommende generasjoner velger å bli bonde.

Landbruks- og matminister, Geir Pollestad (Sp) sier at bøndenes velferd har et høyt fokus hos regjeringen.

Ved årets jordbruksoppgjør ble det bestemt at avløsertilskuddet skal økes med 6 prosent neste år. Likevel mener bøndene at det er utfordrende å skaffe noen som kan vikariere, mens man tar seg ferie.

– Hvis du ikke har venner og familie som kan stille opp, så sliter du skikkelig.

Det forteller Irene Amundgård. Hun er sauebonde i Lesja. Selv tar hun svært sjelden ferie fra gården.

– På sommeren har vi aldri fri, fordi da er det så mye som skal gjøres på gården.

Amundgård estimerer at hun totalt er borte fra gården i totalt to uker i året, men aldri mer enn 3–4 dager i strekk.

– Det er krevende å finne anledninger til å ta lengre ferie, sier hun.

– Verst for barna

Irene Amundgård forteller at det aller verste ved å ikke ha mulighet til å ta ferie er at det begrenser muligheten for å ta med barna på reise.

– Det såreste av det hele er at barna må være hjemme om sommeren. Når skolen starter igjen så har mange av de andre barna vært på flere turer enn våre barn, forklarer sauebonden.

Selv om sauene til Irene Amundgård er ute på beite om sommeren er lammene i fjøset, og trenger stell. Foto: Mathilde Solbakken Stenberg / NRK

Irene Amundgård er ikke alene om å ta ut lite ferie.

En undersøkelse som Agrianalyse utførte for Landkreditt utførte tidligere i år viser at 22 prosent av bøndene i undersøkelsen tar ut mindre enn fem dager fri i året.

23 prosent av bøndene som deltok i undersøkelsen tok ut mellom fem og ti dager ferie i året. 18 prosent svarte at ferien utgjør mellom 11 og 15 dager.

Kun tre av ti bønder oppga at ferien er over 15 dager.

I undersøkelsen ble totalt 1005 bønder spurt. NRK har også vært i kontakt med flere dyreprodusenter som forteller at det er krevende å få mulighet til å ta ferie.

Bondebladet omtalte denne utspørringen først.

Mangel på avløsere

Ved avløserlaget i Lesja og Dovre forteller Mona Solli at det er krevende å skaffe avløsere.

– Vi klarer å dekke behovet til bønder ved akutt sykdom, men det er verre å skaffe avløsere til dyreprodusenter som vil ha fri, sier Solli.

Mona Solli tror løsningen for å gjøre avløseryrket mer attraktivt er å øke avløsertilskuddet. Foto: Mathilde Solbakken Stenberg / NRK

Hun begrunner dette med at det kreves god språkforståelse og høy kompetanse for å arbeide i fjøs.

– Vi sliter ikke bare denne regionen. Det er en utfordring over hele landet å skaffe kvalifiserte personer, sier Solli.

Mona Solli er tydelig på hva som skal til for å styrke rekrutteringen til avløseryrket.

– Avløsertilskuddet må økes slik at bøndene kan lønne avløserne sine bedre, mener hun.

Hva er avløsertilskuddet? Det er et tilskudd bønder får for å dekke utgifter for avløsere ved sykdom, fødsel og ferie og andre situasjoner. Hvordan blir det bestemt hvor mye bonden skal få? Avløsertilskuddet beregnes ut i fra antall dyr og hvilke(n) type dyr bonden har. Hvor mye penger kan en enkelt bonde få? Minimumsutbetalingen er 5000 kroner og det maksimale avløsertilskuddet en bonde kan få er 134.175 kroner per år. Når får bøndene avløsertilskuddet? Det blir utbetalt etterskuddsvis, normalt i februar.

– Bøndene må planlegge

Leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems, har en klar formening om hva som skal til for at flere bønder kan ta mer ferie på lik linje med mange andre yrker.

– For det første må bonden bestemme seg for å ta litt fri, om det så er enkeltdager, og legge en plan for å gjennomføre det.

I tillegg peker også hun på at tilgangen til avløsere er en nøkkelfaktor.

– Det å få tak i en avløser er avgjørende for at husdyrbonden kan ta fri. Det er i det hele tatt en viktig sikkerhet at det er noen som kjenner fjøset og kan steppe inn også hvis bonden blir syk.

Hun mener dagens system for avløsertilskuddet ikke er godt nok.

– Vi har ordninger for avløsning ved ferie og fritid, men potten er liten, og pengene må legges ut i forkant. Når økonomien er skral, er det vanskelig å få til å gå i hop, utdyper hun.

Gjems mener det er viktig at bønder får anledning for å ta litt fri i løpet av sommeren.

– Det er mye ansvar og tungt arbeid knyttet til å være bonde, derfor er det viktig at man får anledning til å komme seg bort å senke skuldrene litt.

Leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems forteller at flere avløsere er avgjørende for at bønder kan ta mer fri. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

Tilskuddene har økt

Landbruks- og matminister, Geir Pollestad (Sp) sier at bøndenes velferd har et høyt fokus hos regjeringen.

– Utvikling av bedre velferdsordninger for norske bønder er et viktig punkt i Hurdalsplattformen, som ligger til grunn for regjeringens arbeid. Velferdsordningene har derfor blitt prioritert i jordbruksoppgjørene av denne regjeringen.

Det skriver han i en e-post til NRK.

Geir Pollestad påpeker at avløsertilskuddet har blitt økt de siste årene. Foto: Philip Kollstrøm / NRK ROGALAND

Pollestad påpeker at regjeringen har økt satsene til avløsertilskuddet de siste årene.

– Satsene for tilskudd til avløsning for ferie og fritid er økt med 22 prosent fra 2022 til 2025, mens satsene for avløsning ved sykdom og fødsel er økt med 56 prosent i samme periode, opplyser landbruksministeren.

– Maksimalt tilskudd til avløsning per gårdsbruk er i samme periode økt med 53 prosent til 134.175 kroner, sier han.

Mener det går utover rekrutteringen

Sauebonde Irene Amundgård mener at det er viktig for kommende generasjoner med bønder å ha mulighet til å ta ferie på lik linje med andre yrker.

– Jeg tror muligheten til å ta ferie har mye å si for om ungdommer velger å gå inn i landbruket eller ikke, sier Amundgård.

Hun får støtte fra leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems.

– I dagens samfunn hvor det å kunne ta seg en uke fri iblant er så vanlig tror jeg det er veldig viktig med gode løsninger for å kunne ta ferie, sier hun.

– Det er viktig at bøndene legger en plan og har råd til å gjennomføre den, legger Gjems til.

Pollestad erkjenner også betydningen av god tilgang på avløsere for å sikre bønder i fremtiden.

– Ferie, fritid, sikkerhet ved sjukdom er viktig for rekruttering til landbruket og bidrar til å opprettholde god dyrevelferd.